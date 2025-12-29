Cardenales de Lara busca su tercer bicampeonato histórico

Cardenales de Lara buscará el tercer bicampeonato en su historia. Los dirigidos por César Izturis se repusieron a un comienzo de temporada irregular, para terminar comandando la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y convertirse de esta manera en uno de los máximos favoritos para alcanzar nuevamente el campeonato.

Curiosamente, el equipo crepuscular fue la última novena que ganó un bicampeonato en Venezuela al conseguirlo en la temporada 2018-2019 y 2019-2020. En esa ocasión superó a Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui, para conseguir sus campeonatos números 5 y 6, respectivamente.

Previo a esto, los «Pájaros Rojos» habían repetido campeonatos en la temporada 97-98 y 98-99 cuando superaron a los Leones del Caracas.

Con la historia de su lado, los analistas del béisbol se preguntan ¿tiene Cardenales de Lara los elementos suficientes para soñar con un bicampeonato? Las estadísticas demuestran que, aunque el equipo no ha sido tan sólido en cuanto a picheo se refiere como en años anteriores, la explosión ofensiva que ha mostrado la tropa comandada por César Izturis durante el último mes de temporada los coloca como un candidato serio.

En números, el equipo crepuscular terminó con una efectividad colectiva de 5.20 empatados en el quinto lugar con Tiburones de La Guaira y superando únicamente a las Águilas del Zulia (5.36) y a los Leones del Caracas (5.97).

Lara permitió 284 carreras limpias durante la temporada regular, la segunda cifra más alta entre los clasificados al round robin, estando por debajo únicamente de las Águilas del Zulia que permitieron 290 anotaciones.

Cardenales contrata dos nuevos lanzadores

Para solventar el problema con su picheo, el equipo crepuscular anunció la contratación de los dominicanos Héctor Pérez, lanzador con experiencia en las Grandes Ligas y también anunció la llegada del experimentado César Valdez. A estos nombres hay que sumarles un posible lanzador que se tome en el draft de sustituciones de la LVBP, lo que ayudaría a potenciar el cuerpo de lanzadores.

En cuanto a bateo, Cardenales parece no tener problemas. A pesar de la salida de Rangel Ravelo y de perder piezas importantes, como Everson Pereira, Juan Yépez y Jeferson Quero, el equipo crepuscular terminó como la novena con mejor promedio colectivo al finalizar con .301.

Ningún equipo en la liga anotó más carreras que Cardenales de Lara (352) y ninguno conectó más cuadrangulares (71). A pesar de estos números no es descabellado pensar que, ante la ausencia de lanzadores dominantes, el equipo crepuscular se incline por sumar otro bate de renombre a la alineación, lo que le daría un rostro temible a un lineup que cuenta con nombres como Luisángel Acuña, Danry Vásquez, Ildemaro Vargas o Rafael Ortega.

Todos estos elementos dejan a Lara como uno de los candidatos más sólidos a levantar el campeonato, lo que convertiría a los «Pájaros Rojos» en el único equipo que repite la hazaña del bicampeonato en Venezuela durante el siglo XXI.