Cardenales logra boleto a la postemporada de la LVBP

Nunca hay que dar a los Cardenales de Lara por «muertos». El actual campeón de la LVBP sigue en camino a revalidar su título, luego de sellar la clasificación por décima campaña consecutiva, a pesar de no contar con buenos momentos durante los primeros dos meses de temporada, pero con un gran remate en diciembre consiguieron el boleto a la fiesta de enero.

De manera matemática, Cardenales de Lara estará en el round robin, esto tras llegar a 29 victorias en la presente campaña, luego de superar a Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de la capital, con marcador de 13 carreras por 4.

La última vez que los crepusculares quedaron fuera de la postemporada fue en la campaña 2015-2016 cuando finalizaron en la séptima posición con registro de 33-31, a pesar de tener récord positivo en un torneo polémico, finalizaron en la séptima casilla de una tabla en la que su formato fue por sistema de puntos, al año siguiente fue caducado dicho formato.

De allí en adelante, los larenses no han dejado de estar entre el primero o el segundo lugar de la tabla, con 10 clasificaciones consecutivas y llegando a siete finales, con tres títulos conseguidos y en la pelea para el cuarto en dicho lapso.

Desde la temporada 2016-2017 hasta la presente (a falta de dos encuentros por disputarse) los «Pájaros Rojos» han logrado un total de 318 victorias y han caído en 223 ocasiones, teniendo un porcentaje de victorias de 58,78%.

Al inicio del mes de diciembre, Cardenales estaba ubicado en la séptima casilla de la tabla con registro de 18 triunfos y 20 reveses, pero una racha positiva de 11 festejos por solo cinco caídas los metió de lleno en la pelea por uno de los cupos.

Cuando todo parecía que se venía abajo con las bajas de Juan Yépez, Enverson Pereira, Jeferson Quero, Eduardo García, entre otros, aparecieron nuevos héroes que fueron aumentando su rendimiento ofensivo, y llegó Yonny Hernández, Ildemaro Vargas, Yohendrick Piñango, Luisángel Acuña, quienes comenzaron a repartir batazos oportunos para ir construyendo las victorias crepusculares.

El picheo siempre había sido la carta de presentación del equipo barquisimetano, y este año ha sido radicalmente distinto al de campañas atrás, allí estuvo la clave para los malos resultados, pero en una liga donde el bateo predomina notablemente, aparecieron brazos para responder en momentos importantes.

Adrián Almeida se puso la capa de héroe para comandar a los abridores, a pesar de tener salidas donde recibió castigo, es el líder en ponches del equipo, y el que más veces llegó a cinco o más innings lanzados por salida (5).

Mientras que importados como Christian Cosby ha sido el «caballito» de batalla del bullpen larense, así como los dominicanos Listher Sosa y Juan Zapata que han tenido grandes aportes.

Cardenales con «Año difícil»

El gerente deportivo, José «Chato» Yépez, resaltó el gran trabajo realizado por la directiva, staff técnico y jugadores para lograr este primer paso en la presente campaña.

«Ha sido un año superdifícil, pero nunca hemos perdido la fe, hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años y gracias a Dios aquí están los resultados. No jugamos como queríamos los primeros dos meses, en diciembre ya estábamos emparejando, pero somos los actuales campeones y hay que jugar bien para volver a conseguirlo», dijo el directivo luego del encuentro en la capital.

La unión del club house fue la clave para que los larenses remontaran y se impusieran sobre el mal momento que estaban atravesando durante las primeras semanas del campeonato.

«Ese desempeño de los muchachos jóvenes era lo que queríamos. Ahora debemos tratar de quedar entre los primeros lugares para lograr otra final que es nuestra próxima meta. Vamos a esperar los equipos eliminados, por ahora a celebrar, esto es un trabajo de todos los días y luego veremos cómo podemos reforzar al equipo. Mucha gente no creía en nosotros y aquí estamos, somos el segundo equipo clasificado y estamos a un juego del primer lugar», agregó.

Los larenses estarán de descanso hasta el próximo viernes 26 de diciembre, cuando reciban a Leones del Caracas en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, y cierran la zafra el día siguiente visitando a Navegantes del Magallanes en Valencia.

Por su parte, Bravos, principal víctima de Lara en la tabla, visita este lunes a Leones, mientras que los días viernes y sábado van a Maracay para medirse ante Tigres de Aragua que está urgido de victorias, con lo cual cerrarán la temporada regular y se definirán las posiciones de la LVBP, Cardenales quiere terminar en el primer lugar.