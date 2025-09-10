Riña en Jiménez deja tres personas heridas

jueves, 11 septiembre 2025
Sucesos

Riña deja como resultado tres personas heridas en el sector Paso Real del municipio Jiménez.

Euseglimar González
Por Euseglimar González
En el sector Paso Real del municipio Jiménez se suscitó una fuerte disputa que dejó a tres personas heridas.

Se pudo conocer que un grupo de hombres estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, justo frente a una cancha, pero en la madrugada una de las personas que estaba allí comenzó a discutir con ellos y el ambiente se tornó agresivo.

En medio de la discusión, el hombre, cuya identidad es desconocida, sacó un cuchillo y se fue en contra de tres hombres.

Según una fuente policial, en medio de la pelea resultaron heridos Edward Escalona, Édgar Hidalgo y Melkis Rondón.

Riña en tasca termina con un homicidio en Cabudare

Riña termina en el HCAMP

A Edward lo hirieron en la región intercostal izquierda, mientras que Édgar presentó una herida en el abdomen y Melkis en el costado izquierdo. Fueron trasladados al ambulatorio de Cubiro, pero por las heridas el doctor los refirió al Hospital Central Antonio María Pineda.

Este martes, se pudo conocer que a dos de ellos los tuvieron que intervenir y se encuentran bajo observación médica.

