Policía fallece tras estrellarse contra camión en Quibor

Juan Carlos León Gómez, de 24 años de edad, funcionario adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) en Lara, murió luego de un siniestro en la avenida Florencio Jiménez de Quíbor.

El miércoles en la mañana, el policía iba conduciendo su moto y cuando iba pasando frente a la estación de servicio La Ceiba, aparentemente, el chofer de un camión 350 frenó y esto lo sorprendió, aunque él trató de maniobrar impactó contra la plataforma.

Lamentable perdida del joven policía

El funcionario cayó al pavimento y presentó traumatismo craneoencefálico cerrado. Las personas que estaban en los alrededores corrieron para auxiliarlo, pero al acercarse se percataron que sus pulsaciones estaban muy débiles.

A los pocos minutos, Juan Carlos murió.

Al sitio llegaron funcionarios de la PNB para hacer las experticias del hecho. Una fuente policial indicó que, presuntamente, la causa fue que el conductor del camión circulaba por el canal no permitido y que el funcionario no mantuvo la distancia entre vehículos.