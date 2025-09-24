PNB incauta sustancias ilícitas en vertedero de Pavia

A punta de disparos, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) habrían dado un golpe a traficantes, luego de incautar panelas de presunta marihuana cerca del vertedero de Pavia, al oeste de Barquisimeto.

Una fuente policial indicó que los uniformados estaban haciendo un recorrido por Pavia Abajo y observaron dos camionetas, que estaban siendo «custodiadas» por un hombre a bordo de una moto de alta cilindrada, muy sospechoso y de inmediato los policías les dieron la voz de alto, pero estos no se detuvieron y abrieron fuego contra ellos.

Al parecer, eran cuatro hombres, quienes huyeron de la zona, pero dejaron las dos camionetas abandonadas. La fuente ligada a las investigaciones narró que al llegar hasta ellas y hacer las inspecciones se percataron que llevaban sacos y al abrirlos, se trataba de panelas de presunta droga.

PNB trata de ubicar criminales

Los funcionarios de inmediato informaron la novedad y comenzaron a rastrear la zona para tratar de ubicar a los criminales, pero no pudo ser posible.

El total de panelas incautadas habría sido de 826; sin embargo, no hay precisión de cuántos kilos en total.