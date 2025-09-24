martes, 30 septiembre 2025
martes, 30 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Sucesos

PNB incauta sustancias ilícitas en vertedero de Pavia

PNB logró incautar una presunta gran cantidad de sustancias ilícitas en el oeste de Barquisimeto, tras una persecución y un intercambio de disparos con varios sospechosos.

Euseglimar González
Por Euseglimar González
PNB incauta sustancias ilícitas en vertedore de Pavia
Cortesía

A punta de disparos, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) habrían dado un golpe a traficantes, luego de incautar panelas de presunta marihuana cerca del vertedero de Pavia, al oeste de Barquisimeto.

Una fuente policial indicó que los uniformados estaban haciendo un recorrido por Pavia Abajo y observaron dos camionetas, que estaban siendo «custodiadas» por un hombre a bordo de una moto de alta cilindrada, muy sospechoso y de inmediato los policías les dieron la voz de alto, pero estos no se detuvieron y abrieron fuego contra ellos.

Al parecer, eran cuatro hombres, quienes huyeron de la zona, pero dejaron las dos camionetas abandonadas. La fuente ligada a las investigaciones narró que al llegar hasta ellas y hacer las inspecciones se percataron que llevaban sacos y al abrirlos, se trataba de panelas de presunta droga.

PNB trata de ubicar criminales

Los funcionarios de inmediato informaron la novedad y comenzaron a rastrear la zona para tratar de ubicar a los criminales, pero no pudo ser posible.

El total de panelas incautadas habría sido de 826; sin embargo, no hay precisión de cuántos kilos en total.

PNB incauta cargamento de droga que viajaba por «caminos verdes»
Tabla de contenidos
  1. PNB trata de ubicar criminales

Noticias relacionadas

No te pierdas

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.