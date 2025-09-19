Mujer fue hallada sin vida en su casa en Aguada Grande

A Elizabeth del Carmen Suárez, de 26 años de edad, la hallaron sin vida dentro de su casa, ubicada en el sector La Parada de Aguada Grande, municipio Urdaneta. Al principio se creía que la muchacha se había quitado la vida, pero esta versión dio un vuelco.

El hecho ocurrió el martes en la mañana, pero no fue sino horas después que sus familiares se enteraron del crimen. Un vecino de la comunidad, que no quiso identificarse, indicó que al principio la noticia que se regó por toda la comunidad era que Elizabeth se había suicidado y así fue reportado a los cuerpos de seguridad.

Una fuente ligada al Cicpc comentó que los detectives se trasladaron hasta el sitio del suceso para hacer las experticias y al observar el cadáver se percataron que tenía una herida contusa en la frente. Agregó que esto hizo que los funcionarios presumieran que el que cometió el hecho planificó toda la escena para hacer creer que fue un suicidio.

Realizan investigaciones para determinar qué le pasó a la mujer

El Cicpc realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó hasta la morgue del Hospital Central de Barquisimeto, pero de inmediato comenzaron con las indagaciones porque todo los llevaba a presumir que estaban frente a un femicidio.

LA PRENSA trató de ubicar a los familiares de Elizabeth para conocer más detalles sobre la muerte de la dama, pero no pudo ser posible debido a que no se encontraban en los alrededores de la morgue.

La fuente consultada indicó que la pareja de Elizabeth es el presunto femicida; sin embargo, no hay mayores detalles de su captura, se espera que en los próximos días el comisario Douglas Rico dé más detalles de este caso.

Elizabeth se convirtió en la primera mujer asesinada en el estado Lara en lo que va de año 2025.

Repunte de casos

Aimée Zambrano, coordinadora del monitor de feminicidios de la ONG Utopix, dijo que hasta junio han contabilizado 76 femicidios en el país y prevé un aumento en los casos de intentos de asesinatos en lo que queda del año.