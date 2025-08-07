Motorizado sufrió un accidente en Carora por quedarse dormido

Un joven, de 28 años, fue encontrado tendido en el pavimento luego de que, presuntamente, se hubiera quedado dormido mientras manejaba su moto cuando se dirigía a su residencia.

El accidente se registró en la vía Guarimure del municipio Torres, cuenta la persona que lo encontró que el joven se llama José Daniel Rojas y el suceso se registró aproximadamente a la una de la madrugada de ayer martes, pero fue auxiliado pasadas las cinco de la mañana, ya que la zona es de poca circulación.

Rojas fue ingresado al Hospital Pastor Oropeza de Carora con politraumatismo craneoencefálico.

Agricultor perdió la vida por accidente vial

En otro suceso aparte, Rómulo Antonio Palacios, de 59 años, de Duaca y agricultor, perdió la vida la madrugada del lunes, 4 de agosto, por un golpe en la cabeza, luego de un accidente en moto, a la altura de la urbanización La Sábila, al norte de Barquisimeto.

Según relataron familiares, Palacios venía de parrillero en una moto. Pasada las 9:00 p.m. se trasladaban por la Intercomunal Barquisimeto Duaca, cuando chocaron contra un vehículo que iba delante. Tanto él como el chofer de la moto salieron expelidos, pero Rómulo al caer golpeó su cabeza contra el pavimento.

Murió a pocas horas de haber ingresado a la Emergencia del Hospital Central.