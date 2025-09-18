Ministerio Público condena a hombre que acabó con la vida de un gato

El Ministerio Público está atento a las denuncias por maltrato animal, delito por el que imputó a Carlos Sequera, acusado de, presuntamente, asesinar a un gato, al lanzarlo con tanta fuerza que le dañó sus órganos vitales. Este hecho ocurrió en el estado Trujillo.

Según publicación del fiscal general, Tarek William Saab, en redes sociales, además del maltrato animal se le suma «daño animal, prohibición de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito». De hecho, describe que este hombre «de manera cobarde, agarró al felino y lo lanzó fuertemente al suelo causándole la muerte de manera instantánea».

Lo asumen como un hecho repudiable y que quedó registrado en un video, en el que se aprecia al animal que debido a las fuertes contusiones, no pudo restablecerse. Fue tanta la fuerza, que no hizo falta lanzarlo de varios metros de altura.

Ministerio Público impone 30 años de cárcel

En otro suceso aparte, fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, solicitada por el Ministerio Público para J.B, G.F. y Y.M., por presunto tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en su forma agravada, además del delito de asociación para delinquir.

El procedimiento fue en el estado Portuguesa, cuando, al parecer, estos individuos intentaban trasladar 24,4 kilogramos de presunta marihuana.

El fiscal general, Tarek William Saab, publicó este martes que estas personas no pudieron lograr su cometido, ya que el alijo fue descubierto oculto en el interior de un vehículo. Resaltó que «es un gran daño que se hace al Estado venezolano, y que va contra la salud pública».