Joven fallece tras grave accidente en la vía hacia El Tocuyo

Las esperanzas de la familia de Ángel Jiménez se terminaron a las pocas horas de su accidente. Ayer en la madrugada fueron despertados con la noticia de que perdió el control de su moto en la vía hacia El Tocuyo y estaba muy grave. Lograron trasladarlo hasta el Hospital Baudilio Lara de Quíbor y fue referido de emergencia al Hospital Central Antonio M. Pineda, donde murió al poco tiempo de ser ingresado.

Una tía, quien prefirió no identificarse, precisó que el joven, de 28 años de edad, vivía en el sector San José de Quíbor y al parecer iba de regreso a su casa. No tenía la precisión de la hora exacta en que ocurrió este hecho ni si pudo caer en un hueco del asfalto o impactó directamente contra un objeto fijo. Presuntamente, ocurrió a pocos minutos para las 3:00 a.m., según señaló un amigo que andaba con él.

Sufrió politraumatismo tras accidente

Con los nervios, sus compañeros solo estuvieron atentos a tratar de buscar ayuda para trasladarlo. Jiménez sufrió severos politraumatismos, su cuerpo quedó casi inerte y teñido de sangre. Tal gravedad fue confirmada en la emergencia del hospital de Quíbor, donde lo refieren al Hospital Central.

Según este familiar, en cuanto fue ingresado, los médicos exigían sangre del mismo tipaje de la de Jiménez, necesitaban estabilizarlo con una transfusión inmediata, pero los esfuerzos del personal no pudieron detener la fatalidad. Comentó que no dio chance de concretar tal procedimiento para estabilizarlo, porque falleció.