Hombre comete femicidio contra su expareja en Barquisimeto

Deismar Jiménez, de 26 años, perdió la vida a manos de un hombre en un trágico incidente de violencia de género la madrugada del domingo, 2 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado horas después por sus familiares entre la maleza en la avenida Florencio Jiménez, específicamente en el kilómetro 16 de la vía a Quíbor, al oeste de Barquisimeto.

Una fuente policial indicó que Deismar había salido de su casa el sábado para realizar unas diligencias y, presuntamente, ese día se encontró con su expareja, Juan Suárez, de 39 años.

La joven se comunicó con un familiar para avisar que llegaría a casa esa noche, pero nunca lo hizo. La preocupación creció ante la falta de comunicación. Tras una búsqueda iniciada por la familia, el domingo por la tarde, supuestamente, recibieron un mensaje de Juan indicando la ubicación de Deismar.

Al llegar al sitio, los familiares encontraron el cuerpo de la joven, el cual presentaba lesiones que sugerían un acto de extrema violencia.

El hombre terminó con su vida

Las autoridades del Cicpc se trasladaron a la escena para iniciar las investigaciones. El caso tomó un giro dramático cuando se conoció que Juan Suárez, la persona señalada como presunto responsable, terminó con su vida en el sector Ezequiel Zamora de Carora (municipio Torres) horas después de enviar la ubicación.

Deismar deja a una pequeña de 9 años de edad. Este es el segundo femicidio que se registra en el estado Lara en lo que va de año y ocurre en noviembre, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.