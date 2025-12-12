Dos madres larenses en el extranjero pierden la vida a manos de sus exparejas en 24 Horas

Dos madres larenses perdieron de manera trágica la vida en el extranjero, luego que sus exparejas no aceptaran el fin de la relación. Ambos casos ocurrieron con al menos 24 horas de diferencia, uno fue en Estados Unidos y el otro caso en Bélgica.

Pasadas las 2:00 de la madrugada del lunes 8 de diciembre, Crisberly Yoelín Rea López, de 28 años, oriunda de Barquisimeto, perdió la vida, a manos Joel Luis Quintero dentro de su casa, ubicada en East Side en Chicago, Estados Unidos. Según información de portales internacionales, el agresor irrumpió violentamente en la casa cuando ella dormía con sus cuatro hijos, de 12, 10, 8 y 2 años.

Se pudo conocer que el hombre llevó a la joven madre a una habitación, la golpeó y luego le disparó cinco veces, según la versión que dieron los familiares reseñados por la cuenta Utahzolanos en Instagram.

Al parecer, la hija mayor de Crisberly presenció el crimen de su madre.

El agresor, oriundo de Valencia, estado Carabobo, intentó huir tras el crimen, pero fue capturado por las autoridades poco después. Supuestamente, Joel se negaba a la decisión de la dama de terminar su relación. Él es el padre biológico del pequeño de 2 años de edad.

Dos familias devastadas

En Barquisimeto, la noticia por la muerte de Crisberly comenzó a correr y muchos se lamentaban por cómo ocurrieron los hechos y pedían justicia por su muerte. Pero aun cuando los larenses lloraban por la pérdida de la dama, nuevamente otro caso golpeó a esta entidad federal.

Bethsys Carolina Rodríguez Vásquez, de 29 años, fue asesinada por su expareja, a quien lo había denunciado por maltrato y hasta había obtenido una orden de alejamiento.

La joven, también oriunda de Barquisimeto, fue brutalmente asesinada el martes 9 de diciembre en Bélgica, Europa.

Según los reportes de medios, la dama murió por múltiples heridas por puñaladas y el presunto agresor, Juan Lucena, luego de cometer el hecho intentó suicidarse.

El hombre se encuentra recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro de salud de Bélgica y bajo vigilancia policial.

En agosto, Bethsys había denunciado por maltrato físico a Juan y le puso fin a la relación. Tras la denuncia consiguió una orden de alejamiento que este martes el hombre violó.

La pareja tenían en común una niña de 6 años de edad.