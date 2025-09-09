jueves, 11 septiembre 2025
Sucesos

Hombre detenido fallece debido a problema de salud

Detenido del desur fue trasladado al hospital y sufrió paro respiratorio.

Euseglimar González
Una complicación de salud causó la muerte de Eladio José López, detenido en un calabozo del Desur Lara (Destacamento de seguridad urbana). Sus familiares se enteraron el sábado, cuando fue trasladado por funcionarios militares hacia la emergencia del Hospital Central, donde falleció al poco tiempo del ingreso.

Uno de sus hermanos que vive en Barinas señala que cuando le dieron esta noticia, viajó de inmediato para Barquisimeto. Ayer estaba a las afueras de la morgue del Hospital Central, esperaba por la entrega del cuerpo de este señor, de 54 años de edad, mientras la hermana mayor se ocupaba de los trámites correspondientes y de conocer el resultado de la autopsia.

Hombre fallece tras recibir un disparo en el barrio La Peña

El detenido había recibido atención médica en diversasa ocasiones

Estaba preso desde hace siete meses, pero se reservan la causa o presunto delito y admiten que en varias oportunidades tuvieron que sacarlo para recibir atención médica por hipertensión arterial.

La semana pasada le hicieron un electrocardiograma. No están seguros de que sufriera tuberculosis o cualquier otra afección respiratoria.

