Defensa Pública instala plan para atender a más de 3 mil reclusos en Lara

La Defensa Pública General instaló el Plan de Defensa y Justicia Integral 2026 «Acción Renovada» que atenderá a más de tres mil privados de libertad en el estado Lara.

Este jueves, un equipo de abogados de la Defensa Pública se trasladó hasta el Centro Penitenciario David Viloria para dar inicio a lo que será el plan de abordaje para toda la población reclusa en los penales, ubicados al norte de Barquisimeto.

Daniel Ramírez, defensor Público Nacional, señaló que en esta jornada algunos reclusos optarán por fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. «Está instalada la sala telemática para hacer las evaluaciones psicosociales y una vez que se cumpla con todos los requisitos, el juez se pueda pronunciar», explicó.

Ramírez sostuvo que comenzarán a trabajar los casos de reclusos que tienen condenas de cinco años o menos, delitos de droga de menor cuantía y para los que ya tienen el 75% de la pena física cumplida.

Defensa Pública atendió a 1700 privados

Este jueves, parte de los más de 1700 privados de libertad fueron atendidos por los defensores, quienes revisaron los expedientes.

El defensor informó que este 23 de enero trabajarán en la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, donde hay más de 1840 privados de libertad.

Además, indicó que el plan de abordaje no ha dejado de hacerse y el año pasado estuvieron atendiendo en los Centros de Detenciones Preventivo (CDP), de las comisarías policiales.

Lo que buscan con este plan es desahogar un poco los penales y así poder obtener cupos para trasladar a presos que se encuentran en los CDP.

Este es un plan que se está llevando a nivel nacional, que inició en Falcón, luego siguió en la región Centroccidental con Lara, después irán a los Andes, Llanos y región Central.

Retardo procesal

Ramírez sostuvo que el año pasado fueron atendidos los privados de libertad y se dio prioridad a las causas que estaban para audiencia preliminar o para culminar el juicio oral y público que tenía cierto retardo procesal por distintas circunstancias. «En el país, el número de diferimiento en la fase de juicio se redujo casi en 90%», afirmó.