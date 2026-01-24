La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

Sucesos

Adolescente pierde la vida por asfixia mecánica

Autoridades investigan la perdida de vida de una adolescente de 13 años ocurrida el pasado miércoles en el sector Agua Viva-El Roble, al oeste de Barquisimeto.

Euseglimar González
Una adolescente, de 13 años de edad, se quitó la vida la noche del miércoles 21 de enero, hecho ocurrido en el oeste de Barquisimeto.

Una fuente policial indicó que el caso ocurrió en el sector Agua Viva-El Roble, al oeste de Barquisimeto. Un familiar de la jovencita fue quien la consiguió y en medio del dolor notificó a los cuerpos de seguridad sobre los hechos.

Vecinos de la comunidad estaban sorprendidos por lo que había ocurrido. Al sitio llegó una comisión del Cicpc para hacer las experticias y el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

Cicpc investiga la decisión de la adolescente

La fuente sostuvo que los uniformados se encuentran en las investigaciones, para determinar las causas que llevaron a la jovencita a tomar esa decisión.

La mañana de este jueves, el cuerpo de la adolescente permanecía en la morgue porque los familiares estaban con el proceso de documentación, para así poder retirarlo y darle sepultura.

Joven es herido de bala en Carora
