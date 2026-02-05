Ministerio de Educación prohíbe la exigencia de aportes económicos y disfraces costosos en las escuelas este Carnaval 2026

A propósito del Carnaval 2026, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, se dirigió al magisterio venezolano para establecer las pautas de las festividades. El titular de la cartera educativa hizo un llamado preventivo a los docentes, exhortándolos a prescindir de solicitudes de dinero y a evitar la promoción de vestimentas costosas que distorsionen el propósito formativo de estas fechas. La intención es proteger la economía del hogar y garantizar que la celebración sea inclusiva para todos los sectores.

Siguiendo las directrices del Boletín Informativo N° 28, difundido el pasado 27 de enero en la plataforma digital del Ministerio (MPPE), se instruyó a los planteles a enfocarse en la innovación mediante el uso de materiales de provecho. El documento oficial es claro al señalar que: «Es inconveniente que se les solicite a los estudiantes contribuciones económicas, además de la confección de disfraces sofisticados que se alejan del sentido pedagógico de la ocasión y generan cargas onerosas para la mayoría de las familias».

Ministerio busca crear conciencia en las aulas

Más allá del colorido de las fiestas, el Ministerio enfatizó que esta temporada debe transformarse en un espacio para fortalecer principios éticos en el aula. Se busca que el Carnaval sea una plataforma para enseñar sobre la responsabilidad con el medio ambiente, la disciplina y la cooperación grupal. El objetivo central es que el valor de la festividad resida en la experiencia compartida y el aprendizaje, desplazando cualquier competencia basada en el poder adquisitivo de los representantes.

Finalmente, el ministro Rodríguez subrayó que el cierre de estas actividades debe dejar una huella constructiva en la juventud venezolana. La meta es que las celebraciones refuercen el sentido de identidad nacional y la convivencia ciudadana. Según sus palabras, la planificación escolar debe orientarse a promover el amor por Venezuela y dinámicas que favorezcan la paz, asegurando que los niños y adolescentes manifiesten una conciencia cívica ejemplar durante su presencia en los espacios públicos.