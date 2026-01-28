María Corina Machado demanda una «transición real» tras encuentro con Marco Rubio

Tras una reunión en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, la Premio Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, enfatizó este miércoles la necesidad de una «transición real» en su país.

Al ser consultada sobre su disposición para integrar un Gobierno junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Machado aclaró que su labor se centra en facilitar un cambio profundo que desplace a las estructuras de poder actuales, rechazando modelos de transición que permitan la permanencia de grupos irregulares en el control del Estado.

Por su parte, Marco Rubio manifestó ante el Senado que Machado cuenta con el perfil para ser parte del proceso de transición en Venezuela. Durante una audiencia sobre la estrategia de la administración de Donald Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó, sin embargo, que «nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen».

No obstante, precisó que el objetivo de Washington es activar un mecanismo de estabilización y recuperación que permita la participación activa de figuras como Machado en el futuro político de la nación suramericana.

Relación de Washington con María Corina Machado y Delcy Rodríguez

La reunión entre Rubio y Machado se produce dos semanas después de que fuera recibida por Donald Trump en la Casa Blanca, donde le hizo entrega de su medalla del Premio Nobel de la Paz.

A pesar de este acercamiento con Machado, el presidente Trump ha manifestado simultáneamente mantener una «muy buena relación» con Delcy Rodríguez, a quien ha descrito positivamente. Ante los cuestionamientos del Senado por la dualidad en esta política exterior, Rubio defendió su trayectoria de interlocución con la Premio Nobel de la Paz, subrayando que el fin último es normalizar la situación política del país.