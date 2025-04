Estafas por internet, un delito que se esconde en la red oscura

Las estafas por internet se han convertido en un negocio rentable para delincuentes que operan desde la red oscura, una zona impenetrable del ciberespacio donde el anonimato es ley. En el estado Lara, las denuncias por estos delitos se pierden por la «indiferencia institucional», las víctimas, atemorizadas, callan y los responsables siguen libres.

Las estafas van desde ventas falsas de divisas, electrodomésticos o repuestos, hasta inversiones ficticias en criptomonedas. Los delincuentes utilizan perfiles robados o clonados, aplicaciones de mensajería cifrada y direcciones IP enmascaradas. Todo un entramado diseñado para evitar ser rastreados y así proceder con las estafas por internet.

Para Luis Izquiel, abogado y experto en seguridad ciudadana, las estafas por internet han tenido un auge desde hace más de cinco años, en el que el uso frecuente de las redes como plataforma para comercializar datos personales, cuentas bancarias y números de teléfono son usados para este delito.

Izquiel sostuvo que el hackeo de las redes sociales es uno de los modus operandi más usados para cometer estafas en Venezuela.

«Las víctimas creen que se trata de un perfil original y transfieren a cuentas que les indican los delincuentes, hasta que se dan cuenta de que fueron víctimas de estafas por internet», dijo Izquiel.

Pero para el abogado este delito poco tiene rostros, se esconde en lo más oscuro de las redes y es que pocas veces capturan a la «mente» de las estafas y siempre caen algunos de sus integrantes.

Una de las estafas más comunes en el país es el phishing, que es una forma de ciberdelito en la que los delincuentes, mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales crean enlaces falsos que al momento de los clientes ingresar proporcionan su información personal, lo que permite a los estafadores obtener datos bancarios y cometer las estafas por internet.

Las personas que han sido víctimas por phishing ingresan a páginas web que simulan ser de una entidad bancaria, son atraídos por supuestos créditos, pero en realidad no es así y lo que terminan es dando los datos para que los ciberdelincuentes ingresen a las cuentas bancarias y saquen todo el dinero que tienen.

Una fuente policial indicó que a los cuerpos de seguridad pueden llegar dos denuncias de estafas por internet diarias, una de las más comunes es el phishing, pero que no todas terminan con un delincuente tras las rejas. A esto, Izquiel agregó que existe poca confianza de las personas hacia los cuerpos de seguridad, pues asegura que las denuncias no son tomadas en cuenta.

«Fui al Cicpc, puse la denuncia porque me clonaron el WhatsApp y vendieron dólares a mi nombre. Me tomaron los datos, pero nunca me llamaron. Volví tres veces y me dijeron que eso estaba en investigación, pero que probablemente no darían con el responsable», contó una de las tantas víctimas por clonación de esta red de mensajería, que prefirió no identificarse.

Este tipo de engaños se han multiplicado silenciosamente en Lara, sobre todo a través de plataformas digitales que enlazan con la llamada «red oscura», el lado clandestino de internet donde operan mafias cibernéticas.

En la «red oscura» muchos servicios son realmente estafas creadas por ciberdelincuentes que buscan infectar los dispositivos, normalmente con ransomware, que es un tipo de malware que cifra los archivos de un dispositivo.

Estafas por internet, impunidad delictiva

El temor y la desconfianza hacia las policías ha disminuido fuertemente el porcentaje de denuncias de delitos en el país, según el abogado Izquiel.

«La denuncia de delitos informáticos poco se está formulando en los cuerpos de seguridad y eso se debe a la desconfianza, esta situación genera una impunidad delictiva», comentó el abogado.

Tanto Izquiel como expertos en seguridad informática han solicitado a las víctimas estar muy atentas a los enlaces que ingresan y saber a quién le compran divisas ya que se puede tratar de estafas por internet, en este caso recomendaron que cada persona antes de transferir el dinero llame a la persona y confirme que se trata del conocido.

Según las publicaciones del comisario, Douglas Rico, y otras plataformas oficiales de cuerpos de seguridad, en el estado Lara en lo que va de año han detenido alrededor de seis personas por el delito de estafas, por lo que ciudadanos aseguran que son pocos para tantas víctimas.

Hace una semana, seis personas fueron detenidas por integrar una banda que operaba bajo la modalidad de phishing en Táchira y se robaron al menos 10 millones de dólares.