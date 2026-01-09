Copa Airlines reanuda vuelos entre Panamá y Caracas a partir del 13-E

Copa Airlines informó que, reanudará a partir del martes 13 de enero, y de manera escalonada, sus vuelos desde y hacia Caracas con frecuencia diaria «tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo».

La conexión entre el Hub de las Américas y Caracas tendrá un itinerario inicial que será cubierto por el vuelo CM224, despegando de Panamá a las 9:03 a.m. y aterrizando en la capital venezolana a las 12:22 p.m. El regreso, bajo el número CM222, partirá de Caracas a la 1:32 p.m. para llegar a Panamá a las 3:01 p.m.

A partir del 16 de enero de 2026, la aerolínea reforzará la ruta con una segunda operación. Esta funcionará entre tres y cuatro veces por semana hasta el 19 de febrero, consolidándose como vuelo diario desde el 20 de febrero. Los horarios para esta nueva frecuencia son:

CM225 (Panamá – Caracas): Salida 11:36 a.m. / Llegada 3:01 p.m.

CM223 (Caracas – Panamá): Salida 4:11 p.m. / Llegada 5:40 p.m.

Copa mantenía vuelos suspendidos desde diciembre

Los servicios aéreos de la compañía de bandera panameña en Venezuela se mantenían suspendidos desde el 04 de diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo de Venezuela se debía considerar cerrado en su totalidad.