Cavecom-e advierte la ilegalidad de ventas solo en divisas

La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) ha reiterado por medio de un comunicado que la comercialización de productos o servicios con un pago aceptado únicamente en divisas es ilegal en Venezuela, debido a que la moneda de circulación oficial y de cambio es el bolívar.

Esta Asociación civil aclaró y alertó a emprendedores, comerciantes, empresarios e industriales, que trabajan por medio de plataformas digitales como las redes sociales, marketplace o tiendas físicas, que «son ilegales las promociones que se ofrezcan solo mediante el pago en moneda extranjera«.

Cavecom-e resalta la importancia de la comercialización de productos con pago en la moneda oficial

Asimismo, Cavecom-e compartió algunos aspectos a ser considerados por quienes realizan este tipo de negocios dentro del país, como que es ilegal ofrecer sus servicios o productos en dólares y luego hacer el cobro de estos al cambio de la tasa del euro, o que cualquier medio alterno que se use para calcular la tasa de cambio que no sea el BCV, es totalmente ilegal.

Las personas venezolanas, naturales y jurídicas, así como también extranjeras, que realicen sus operaciones comerciales dentro del territorio nacional deben apegarse a estas normativas para evitar cualquier tipo de problema legal y poder seguir realizando sus actividades con normalidad.

Crédito: Cavecom-e vía Instagram.

Cavecom-e también reiteró su misión de promover un comercio electrónico responsable y transparente, que busque beneficiar a todos los sectores productivos del país y que se mantenga en el marco de la legislación vigente.