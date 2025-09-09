Activan sistema de alerta en Aragua por fuertes lluvias

El gobierno regional en Aragua activó el sistema de alerta temprana ante las fuertes lluvias registradas durante el lunes 8 de septiembre en la entidad. Joana Sánchez, gobernadora del estado, anunció que se encuentran monitoreando permanente las zonas de riesgo tras las intensas lluvias que han afectado a varios municipios.

«Aquí tenemos un sistema de alerta temprana que nos permite comunicarnos con cada uno de los puntos críticos», dijo en un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

En ese sentido, hizo un llamado a los vecinos de la zona a tomar las previsiones correspondientes ante las fuertes lluvias.

«Hemos tomado como medida, el cierre preventivo de las carreteras que conducen a la parroquia Choroní del municipio Girardot y al pueblo de Ocumare», acotó.

Trabajo de prevención en Aragua

De igual forma, destacó el trabajo de prevención que están llevando a cabo con los diferentes organismos. «Les anuncio también que, los equipos del gobierno de Aragua están desde tempranas horas desplegados atendiendo las afectaciones en el municipio Costa de Oro», dijo.

«Los vecinos están tranquilos. Ya estuvimos en el cierre preventivo hacia las dos costas del estado Aragua o la carretera que conecta las diferentes costas. Bueno, nada, todo en tranquilidad. Este sistema nos permite con cada uno de los voceros tener información de manera inmediata sobre lo que está sucediendo con relación al tema de las lluvias», añadió.

Con información de Caraota Digital