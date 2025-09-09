jueves, 11 septiembre 2025
jueves, 11 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Tres sismos sacudieron costas de Ecuador

Según el Instituto Geofísico, el primer sismo, de magnitud 3,5 ocurrió a las 07:33 hora local (12:33 GMT) a 1,55 grados de latitud sur y a 81,10 grados de longitud oeste

Agatha Reyes
Por Agatha Reyes

Este martes tres sismos de magnitudes entre 3,5 y 4,2 se registraron frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí en Ecuador, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 ocurrido hace nueve años, que dejó en ese entonces 670 fallecidos.

Según el Instituto Geofísico, el primer sismo, de magnitud 3,5 ocurrió a las 07:33 hora local (12:33 GMT) a 1,55 grados de latitud sur y a 81,10 grados de longitud oeste, a siete kilómetros de profundidad y a 33,21 kilómetros de la ciudad de Puerto López.

Unos cinco minutos después se registró un sismo de magnitud 3,8 en coordenadas similares al primero, a 10 kilómetros de profundidad y a 27,69 kilómetros de Puerto López.

sismos en ecuador

A las 08:09 hora local (13:09 GMT) ocurrió el sismo de magnitud 4,2, también por la misma zona frente a las costas de Manabí, pero a 17 kilómetros de profundidad y a 26,11 kilómetros de Puerto López.

Aula Sísmica: Proyecto de Funvisis para crear cultura antisísmica en niños

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas (fronteriza con Colombia) fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace nueve años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Sismos en Ecuador

El 16 de abril de 2016, ocurrió uno los sismos más fuertes que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

sismos en ecuador

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

Con información de La Patilla

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Diócesis de Trujillo lanzará libro y estrenará canción acerca de José Gregorio Hernández en Isnotú

Paola Mosquera -
Como una actividad previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 19 de octubre, realizarán el estreno de un libro escrito por el padre José Magdaleno Álvarez y un tema que será su canción oficial.

«El Conjuro: Últimos Ritos» rompe récords con un debut global de $194 millones

Jackson Chourio, a un paso del 20/20 por segunda temporada consecutiva

Granada es encontrada en sector El Obelisco de Barquisimeto

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.