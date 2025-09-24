23 trabajadores atrapados en una mina de oro en Colombia son rescatados después de 43 horas

En Colombia, el colapso de la mina de oro La Reliquia de Segovia, en el departamento de Antioquia, mantuvo a 23 mineros atrapados por 43 horas. Este miércoles 24 de septiembre, los trabajadores finalmente pudieron ser rescatados con vida, siendo recibidos de manera emotiva por sus familiares que esperaban en la superficie.

El incidente ocurrió el pasado lunes, cuando el acceso principal a la mina colapsó debido a «una falla geomecánica», según dio a conocer la Agencia Nacional de Minería (ANM). El accidente ocasionó que los mineros quedaran atrapados, por lo que se puso en marcha una compleja operación de rescate.

Crédito: AP foto.

Rescate en la mina de oro

La ANM compartió por medio de sus redes sociales un video del momento en el cual los primeros trabajadores logran salir de la mina por medio de una cuerda. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre el estado de salud de los trabajadores.

La mina donde ocurrió el accidente es parte de una propiedad asignada a la empresa canadiense Aris Mining, aunque es operada por una cooperativa minera local. En un comunicado, la compañía aseguró que durante el tiempo que los trabajadores estuvieron atrapados, se les suministró agua, alimentos y ventilación para ayudarlos a sobrevivir mientras avanzaban las labores de rescate.

El rescate eficaz de los 23 mineros resalta la importancia de la minería formal, según la ANM, que resaltó que el éxito de la operación de debe a que la mina contaba con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida de los trabajadores.

La mina La Reliquia de Segovia emplea a alrededor de 60 personas y su producción constituye una «pequeña porción» de la producción total de oro de Aris Mining.