miércoles, 24 diciembre 2025
miércoles, 24 diciembre 2025
El puma es el nuevo depredador terrestre en las colonias de pingüinos de la Patagonia

Pumas en la Patagonia han comenzado a cazar pingüinos de Magallanes debido a su recuperación poblacional, un fenómeno que está reconfigurando el comportamiento social de estos felinos y la dinámica del ecosistema costero.

Massiel Quero
Históricamente, los pingüinos de Magallanes en el extremo sur de América han centrado su instinto de supervivencia en evadir amenazas marinas como orcas y focas. Sin embargo, una investigación publicada recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society B ha documentado un giro inesperado: el puma (Puma concolor) ha comenzado a cazarlos en tierra firme. Este fenómeno, registrado por primera vez en la Patagonia, marca un hito en la ecología de la región, ya que no existían antecedentes de estos felinos alimentándose de aves marinas de forma regular.

Este cambio en el comportamiento de los depredadores es el resultado de una compleja historia de intervención humana. A principios del siglo XX, la ganadería ovina provocó una caza intensiva de pumas, lo que redujo su presencia y permitió que los pingüinos colonizaran zonas continentales en lugar de limitarse a las islas.

Emiliano Donadio, director científico de Rewilding Argentina, explica que la ausencia de amenazas terrestres durante décadas abrió la puerta para que estas aves se establecieran en las costas, una oportunidad que ahora los pumas están aprovechando tras la recuperación de sus poblaciones.

El puma y su adaptación a un nuevo banquete costero

Entre 2019 y 2023, científicos liderados por Mitchel Serota estudiaron esta dinámica en el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz, utilizando collares GPS en 14 pumas. Los resultados fueron asombrosos: se detectó la mayor densidad de pumas jamás registrada, duplicando las cifras de otras regiones. Al tener una fuente de alimento tan abundante y concentrada como la colonia de pingüinos, los pumas han reducido sus desplazamientos, habitan territorios más pequeños y muestran una interacción social más frecuente de lo habitual para una especie tradicionalmente solitaria.

A pesar del impacto visual de esta nueva dieta, los expertos aseguran que la estabilidad del ecosistema no parece estar en riesgo inmediato. Cuando los pingüinos migran, los pumas regresan a su presa natural, el guanaco, cuyas poblaciones se mantienen saludables. Según Donadio, la colonia de aves es lo suficientemente grande para soportar la presión actual de caza. No obstante, científicos como Jake Goheen plantean que, a largo plazo, esta presión podría obligar a los pingüinos a refugiarse nuevamente en islas oceánicas, alterando el paisaje natural que se ha restaurado en los últimos años.

National Geographic estrenará Secretos de los pingüinos
