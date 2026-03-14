Perú anuncia el plan de mejoramiento genético de 6.000 alpacas en ocho regiones del país

El Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), anunció este sábado un plan para fortalecer el mejoramiento genético de 6.000 alpacas durante el presente año.

La iniciativa, ejecutada por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), se desplegará en ocho regiones estratégicas: Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Junín y Apurímac, con el fin de optimizar la competitividad de este sector ganadero.

La base de este proyecto es la implementación del «empadre controlado» en 50 Centros de Producción de Reproductores (CPR). Esta técnica consiste en el apareamiento planificado de los ejemplares bajo criterios técnicos especializados y estrictas normas de manejo sanitario. Gudberto Carrera, director ejecutivo de Agro Rural, explicó que estas acciones buscan elevar el valor genético de los camélidos para mejorar la economía de las zonas altoandinas.

El acompañamiento de los especialistas será integral durante todo el ciclo. Carrera señaló que «se realizará el seguimiento del proceso reproductivo, que comprende el diagnóstico de preñez, el monitoreo de la parición y el destete, así como el registro de información productiva y reproductiva». Para el primer trimestre de 2026, el equipo técnico prevé haber brindado al menos 2.100 servicios de asistencia técnica en las comunidades beneficiadas.

Inversión en las alpacas e impacto social y ambiental

El proyecto dispone de un presupuesto inicial de 1,5 millones de soles (aproximadamente 434.000 dólares). Entre los objetivos específicos destaca el fortalecimiento de cuatro Centros Modelo de Mejoramiento Genético enfocados en la raza Huacaya, principalmente de color blanco. Además, se contempla la distribución de equipos especializados para la medición de la fibra, asegurando que los productores puedan estandarizar su calidad para el mercado.

Hasta la fecha, el programa ha reportado la recuperación de 1.200 hectáreas de praderas naturales y la adquisición de 300 machos reproductores de alta calidad. La meta final es beneficiar a 20.366 criadores que residen en zonas situadas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde la crianza de alpacas constituye el principal sustento económico para miles de familias rurales.

Con información de EFE.