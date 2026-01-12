Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes 12 de enero, en el Vaticano, a María Corina Machado, según confirmó la Santa Sede, al publicar la lista oficial de personas recibidas por el pontífice durante la mañana. No se ofrecieron detalles sobre el contenido de la audiencia.

María Corina Machado, fue galardonada en 2025 con el Premio Nobel de la Paz y ha mantenido una agenda internacional tras su salida del país, el pasado mes de diciembre.

¿Qué ha dicho el Papa León XIV sobre Venezuela?

El papa León XIV se ha pronunciado sobre la situación actual de Venezuela, haciendo énfasis en la necesidad de respetar los derechos humanos. “Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, fue lo primero que dijo el domingo 4 de enero, después de la oración del Ángelus.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, dijo el sumo pontífice.

Con información de El Estímulo