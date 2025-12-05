ONU advierte que el 40% de las mujeres en Latinoamérica sufre violencia digital

La nueva directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Bibiana Aído, realizó este miércoles un contundente llamado a la acción frente al vertiginoso crecimiento de las agresiones en línea en la región.

En una entrevista, la exministra española de Igualdad instó a los Estados latinoamericanos a avanzar en la tipificación legal de la violencia digital y exhortó a la sociedad a «cortar la cadena» de difusión de contenidos que vulneran la integridad de mujeres y niñas.

Aído calificó esta problemática como una «violencia perversa», subrayando que, aunque ocurre en entornos virtuales, sus consecuencias son tangibles y devastadoras para la salud mental y el bienestar emocional de las víctimas, llegando incluso a inducir pensamientos suicidas.

Campaña busca responsabilidad compartida

Para combatir esta grave situación, el organismo internacional presentó la campaña regional «Ping», aludiendo al sonido de las notificaciones de mensajes. La iniciativa busca sensibilizar sobre cómo herramientas tecnológicas cotidianas pueden transformarse en armas cuando se comparte contenido íntimo sin consentimiento.

Aído enfatizó que la responsabilidad no recae solo en el agresor inicial, sino en todos los usuarios: «Quienes comparten este contenido están participando de la violencia y ampliando el daño». El mensaje central es claro: no compartir, no comentar y denunciar son acciones vitales para detener el ciclo de abuso.

Un fenómeno global con impacto político

La violencia digital, que abarca desde el ciberacoso hasta la extorsión sexual, afecta ya al 40% de las mujeres a nivel mundial. Sin embargo, la directora regional destacó un grave vacío de información en Latinoamérica, donde la falta de estadísticas permanentes y comparables dificulta dimensionar el problema real.

Como ejemplo del impacto nocivo de estas agresiones, citó un informe reciente de Colombia sobre mujeres en la política: más del 80% reportó haber sufrido violencia digital y, alarmantemente, más del 40% aseguró que no volvería a participar en la vida pública. Aído describió esto como una violencia «disciplinante» y disuasoria que busca silenciar a activistas y defensoras.

El desafío de la Inteligencia Artificial y las leyes

La preocupación de ONU Mujeres se extiende al uso de nuevas tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, para crear «deepfakes» de contenido sexual protagonizados mayoritariamente por mujeres. Ante esto, se hizo un llamado directo a las plataformas digitales para que asuman un compromiso real en la detección y freno de contenidos dañinos, dejando de ser parte del problema para integrarse a la solución.

Finalmente, Aído subrayó la necesidad imperiosa de que los marcos legales de la región reconozcan específicamente la violencia de género digital, tal como ya lo hacen países como Argentina, México y Ecuador, superando las normativas genéricas de ciberdelincuencia.

No obstante, advirtió que las leyes por sí solas no bastan si no cuentan con respaldo financiero. La funcionaria lamentó que apenas se invierta un 1% de los presupuestos estatales en la prevención de la violencia contra las mujeres, instando a los gobiernos a transformar la voluntad política en acciones concretas y financiadas.

Con información de EFE.