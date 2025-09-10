jueves, 11 septiembre 2025
jueves, 11 septiembre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Mundo

Inundaciones en Indonesia dejan un saldo de 13 fallecidos y personas desaparecidas

Las fuertes lluvias en Indonesia provocaron inundaciones en las islas de Bali y Flores, dejando como consecuencia fallecidos y un saldo de personas desplazadas y desaparecidas.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Inundaciones en Indonesia dejan un saldo de 13 fallecidos y personas desaparecidas
Crédito: AP.

Al menos 13 personas perdieron la vida y otras cuatro se encuentran desaparecidas tras las inundaciones que azotaron las islas de Bali y Flores en Indonesia. El portavoz de la agencia nacional de gestión de catástrofes, Abdul Muhari, informó este miércoles que las lluvias torrenciales que iniciaron ayer en la noche provocaron la evacuación de más de 200 personas en cuatro distritos de Bali.

El impacto del temporal ha sido severo en ambas islas: solo en Bali se encontraron nueve personas fallecidas, mientras que otras dos permanecen desaparecidas, según detalló Muhari. La situación llevó a que unas 85 personas fueran trasladadas a refugios temporales en el distrito de Jembrana, al suroeste de la isla, y a que otras 108 buscaran refugio en distintos lugares.

Inundaciones en Indonesia dejan un saldo de 13 fallecidos y personas desaparecidas
Crésito: AP.

En la isla de Flores, el fenómeno también causó estragos, dejando a 18 pueblos incomunicados. El jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes, Suharyanto, confirmó el fallecimiento de 4 personas en el distrito de Nagekeo a causa de la tormenta, por lo cual los equipos de rescate continúan las labores para localizar a los desaparecidos y asistir a las comunidades afectadas.

Ríos de Alaska se pintan de naranja debido al cambio climático, poniendo en riesgo la vida acuática

Posibles causas de las inundaciones

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son recurrentes en Indonesia durante la temporada de lluvias, que generalmente se extiende de noviembre a abril. Sin embargo, las fuertes precipitaciones también pueden ocurrir fuera de este periodo.

Los expertos señalan que el cambio climático ha intensificado las tormentas, lo que se traduce en lluvias más abundantes, crecidas repentinas y ráfagas de viento más violentas, aumentando así el riesgo de desastres naturales en el país.

Tabla de contenidos
  1. Posibles causas de las inundaciones

Noticias relacionadas

No te pierdas

Nacionales

Diócesis de Trujillo lanzará libro y estrenará canción acerca de José Gregorio Hernández en Isnotú

Paola Mosquera -
Como una actividad previa a la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el próximo 19 de octubre, realizarán el estreno de un libro escrito por el padre José Magdaleno Álvarez y un tema que será su canción oficial.

«El Conjuro: Últimos Ritos» rompe récords con un debut global de $194 millones

Jackson Chourio, a un paso del 20/20 por segunda temporada consecutiva

Granada es encontrada en sector El Obelisco de Barquisimeto

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.