Huracán Gabrielle se acerca a las islas Azores en Portugal

Este martes el huracán Gabrielle se acerca como categoría 4 a las islas Azores de Portugal. Autoridades han activado una zona de vigilancia por los posibles efectos del ciclón, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés).

“Se pronostica que Gabrielle se acerque a las Azores a última hora del jueves como un huracán. En respuesta, una Vigilancia de Huracanes está ahora en efecto para todas las islas de las Azores e intereses allí deben monitorear de cerca el progreso de Gabrielle”, indicó el NHC en un aviso.

La alerta en las Azores, se suma al aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, que previó ahora que Gabrielle se acerque el próximo fin de semana a la península Ibérica, aunque lo hará ya en calidad de borrasca.

Por otro lado, el NHC también proyectó que las marejadas generadas por Gabrielle afecten a las Bermudas, la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte, y al Atlántico de Canadá durante los próximos dos días.

Dichas marejadas «son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida», alertó.

Huracán Gabrielle

Gabrielle, que surgió el miércoles de la semana pasada, estaba en el último informe del organismo estadounidense a 390 millas o 630 kilómetros al este-noreste de las Bermudas y a 1.765 millas o 2.840 kilómetros al oeste de las Azores.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora o 220 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el este-noreste de 20 millas por hora o 31 kilómetros por hora, ahondó el reporte.

«Se espera un debilitamiento gradual durante los próximos dos días», matizó el pronóstico.

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) previó una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

Con información de CNN