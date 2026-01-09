La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

domingo, 11 enero 2026
Mundo

Más de 4.000 hectáreas destruidas y miles de evacuados por incendios forestales en la Patagonia argentina

Más de 4.000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios fuera de control en la Comarca Andina.

AP

La Comarca Andina, uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia argentina por sus lagos y montañas, enfrenta una crisis ambiental crítica. Los incendios forestales ya han consumido más de 4.000 hectáreas de bosques nativos, pastizales y propiedades, siendo la provincia de Chubut el epicentro de la tragedia. Actualmente, diversos focos permanecen fuera de control, lo que anticipa un incremento en la superficie afectada.

La situación es especialmente alarmante en las inmediaciones de El Hoyo y en el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego se encuentra a solo cinco kilómetros de «El Abuelo», un alerce milenario de aproximadamente 2.600 años. Ante el avance de las llamas, las autoridades han coordinado la evacuación preventiva de 3.000 turistas y 700 residentes locales, mientras la comunidad expresa su malestar por la insuficiencia de recursos destinados a la prevención y el combate del siniestro.

Maxi Jonas (REUTERS)

Fuego en hectáreas restantes es disipado por brigadistas

Para enfrentar la contingencia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el despliegue de 300 brigadistas apoyados por maquinaria pesada, un helicóptero y cinco aviones hidrantes. Sin embargo, los esfuerzos se ven dificultados por un fenómeno que se repite desde 2020: incendios cada vez más voraces y rápidos. Expertos señalan que la región atraviesa una sequía severa, lo que, sumado a la abundancia de pino exótico (especie altamente inflamable), acelera la propagación del fuego.

El panorama actual es el resultado de un «cóctel explosivo» donde convergen factores climáticos y humanos. Organizaciones ambientalistas y vecinos advierten que la negligencia en el manejo del fuego, tanto de residentes como de visitantes, se combina peligrosamente con la falta de una infraestructura de respuesta inmediata. Mientras el combate continúa, la prioridad absoluta sigue siendo proteger la biodiversidad del parque y garantizar la seguridad de quienes aún permanecen en las zonas aledañas.

