domingo, 25 enero 2026
Mundo

Fractura de carril habría causado accidente ferroviario en España

Según la CIAF se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado

Por Redacción La Prensa de Lara
FOTODELDÍA ADAMUZ (CÓRDOBA), 21/01/2026.- Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo aún en la vía, este miércoles. La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva. Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación, que han señalado que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía. EFE/ J.J. Guillen

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España considera que las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo pasado y la deformación observada en el carril, son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy.

“Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”, precisa la nota publicada por la entidad encargada de averiguar qué provocó el siniestro, que causó 45 muertos en una vía de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba.

Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

La CIAF explica que, además de las muescas encontradas en el tren descarrilado, se detectaron otras con un patrón geométrico compatible en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona con anterioridad al accidente.

Por ello, plantea como hipótesis que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento.

En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5.

Subraya la CIAF que estas muescas en las ruedas y la deformación en el carril pueden responder a que este estuviese fracturado. Al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Ello provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda.

Sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, había terminado volcado hacia el exterior y con marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado.

Concluye que una vez se determinen las causas de la rotura se podrán establecer nuevas líneas de investigación

Con información de EFE

