jueves, 11 septiembre 2025
Mundo

Ejército de Israel lanza ataque contra Líderes del grupo Hamás en Doha

Por Redacción La Prensa de Lara
Israel

Este martes 9 de septiembre, el ejército de Israel anunció un «ataque preciso contra el liderazgo sénior» del grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones, hasta el momento de origen desconocido, en Doha, la capital de Qatar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

«Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel», aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Ministro Saar sobre Israel

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que su país había aceptado la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

ONU exige a Israel detener el plan de ocupación de Gaza inmediatamente

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, ha afirmado que «está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral» y la «retirada completa» de las fuerzas israelíes de Gaza.

Con información de El Nacional

