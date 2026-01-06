Desarticulan red de trata de personas en Colombia

Autoridades colombianas desarticularon una red de trata de personas señalada de captar mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), para explotarlas sexualmente en Noruega, según informó este martes 6 de enero la Fiscalía.

La operación dejó dos personas capturadas en Colombia, Chilari Dayana Hernández y Johan Alexander Cadena, señalados de integrar la red transnacional.

Según la investigación, la red ofrecía falsas oportunidades laborales y promesas de salarios elevados en Oslo para convencer a las víctimas de viajar a Europa.

Una vez en Noruega, las mujeres «eran sometidas a engaños, amenazas y tratos degradantes, y obligadas a realizar actividades sexuales para cubrir supuestos gastos de alojamiento y manutención», explicó el ente acusador.

Acusados de trata de personas

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados durante la audiencia, por lo que ambos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

De acuerdo con la Fiscalía, entre julio y noviembre de 2023 Hernández Díaz habría contactado al menos a tres mujeres, a quienes solicitó estudios fotográficos en ropa interior y les gestionó pasaportes, trámites consulares y cartas de invitación para facilitar su viaje a Noruega.

También habría coordinado su traslado desde Cali hasta el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

Por su parte, Cadena Roa se dedicaba, supuestamente, a la logística de la organización y a la intimidación de las víctimas, incluso mediante amenazas con armas de fuego, para evitar que denunciaran los hechos.

Las autoridades indicaron que contra el presunto cabecilla de la red, un ciudadano colombo-noruego, fue emitida una orden de captura internacional, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados.

