domingo, 21 septiembre 2025
Mundo

OMS en alerta por brote de Ébola con alta tasa de mortalidad en el Congo

Hace dos semanas, las autoridades del Congo confirmaron un brote de Ébola que se ha esparcido con una rapidez alarmante y que ha dejado una impresionante cifra de 31 fallecimientos en los 38 casos registrados.

Paola Mosquera
Por Paola Mosquera
Crédito: UN News.

Un brote de Ébola en el sur de la República Democrática del Congo ha alertado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes dieron a conocer este jueves 18 de septiembre que 1 de los 38 casos confirmados han resultado en fallecimientos. Las autoridades del país africano han comunicado que se encuentran combatiendo contra el virus mortal, pero está escalando a una rapidez preocupante.

Según cifras compartidas por la OMS, 31 de los 38 casos confirmados de ébola han resultado en muertes, lo que a su vez también señala que la tasa de mortalidad casi se ha duplicado, pues la semana pasada se habían registrado 16.

Apenas el 5 de septiembre, las autoridades habían confirmado un nuevo brote de ébola, con epicentro en la localidad de Bulape, en Kasai, una región del centro-sur del Congo, cercana a Angola

Organismos batallan contra la propagación del Ébola

El domingo iniciaron con las vacunaciones, a pesar de la rápida propagación y más de 900 contactos identificados. El doctor Patrick Otim, un funcionario del programa de la OMS en África, declaró que «más de 500 trabajadores de la salud y contactos han recibido su vacunación, ofreciéndoles una protección crucial».

El Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas aprobó un lote adicional de vacunas que llegaría este fin de semana, confirmó Sheillah Nsasiirwe, oficial de Emergencias de Salud para la Inmunización de la organización.

Sin embargo, el traslado de las vacunas ha tenido que realizarse mediante lotes pequeños, debido a la falta de infraestructura de almacenamiento en Bulape. «La vacunación no se ha implementado tan rápido como hubiéramos deseado debido a desafíos de accesibilidad que han causado retrasos en el transporte de las vacunas», recalcó Nsasiirwe.

