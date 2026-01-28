Triple terapia de Barbacid logra erradicar el cáncer de páncreas en modelos experimentales

En un anuncio que marca un antes y un después en la oncología, el equipo del doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, ha revelado una estrategia capaz de erradicar por completo los tumores de páncreas en modelos animales. El estudio, presentado en la Fundación CRIS Contra el Cáncer y publicado en la prestigiosa revista PNAS, utiliza una combinación de tres fármacos diseñados para atacar simultáneamente los mecanismos de crecimiento del tumor, logrando resultados sin precedentes.

La clave del éxito reside en una «estrategia racional» que bloquea tres frentes críticos. El primero es un inhibidor selectivo contra el oncogén KRAS, responsable de impulsar la mayoría de estos cánceres; los otros dos componentes actúan contra las proteínas EGFR y STAT3, que funcionan como los sistemas de señalización que permiten al tumor expandirse. Los investigadores observaron que, tras aplicar este tratamiento, los ratones no solo quedaron libres de la enfermedad, sino que permanecieron así durante más de 200 días sin mostrar signos de toxicidad o efectos secundarios graves.

Barbacid sobre el hallazgo y los siguientes pasos

El propio Mariano Barbacid destacó la relevancia del hallazgo: «Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales». Según el científico, este avance sugiere que las terapias combinadas podrían cambiar radicalmente el pronóstico de este tumor, que actualmente es uno de los más letales.

La urgencia de trasladar estos éxitos del laboratorio a la clínica fue subrayada por la soprano Cristina Domínguez, paciente de este tumor desde 2015, quien recordó que «investigar no es un lujo ni un discurso», sino una necesidad vital para quienes no tienen tiempo que perder. Aunque el camino hacia los humanos requiere aún de ensayos clínicos, financiación y procesos regulatorios, se estima que algunos de estos compuestos, como el inhibidor de KRAS, podrían estar en fases avanzadas de prueba para 2026 o 2027.