Virgen Nuestra Señora de las Mercedes sale en procesión por las calles de Yacural

Con la bendición de Nuestra Señora de Las Mercedes y su salida en procesión por las principales calles de Yacural, el párroco Eduardo Angulo inició la celebración de los 60 años de devoción en esta comunidad de Santa Rosa. La misa se centró en la reflexión sobre la teoría de «Las ventanas rotas», para que la feligresía evite vivir en desorden, sin acostumbrarse al deterioro, descartando la flojera física y espiritual.

Aclaró que desde este sábado 24 de enero tendrán la procesión mensual hasta el 24 de septiembre, siendo la fecha central. Recordó que se trata de una advocación que libera al corazón y al espíritu, por lo que exige del compromiso de los padres para orientar a sus hijos para que no caigan en la delincuencia ni en embarazo precoz.

«Deben preguntarse cuáles cosas están ignorando», les llamó a no ofrecer lo que no van a cumplir, siendo promesas para la Virgen, para la pareja y demás seres queridos. Además de considerar a la oración como una de las principales soluciones, junto a Dios.

«Pido que Yacural no tenga ventanas rotas y que se levanten desde el espíritu», para vivir libre en mente y espíritu. Además, el padre anunció la reconstrucción de esta iglesia, para mayor capacidad de feligresía.

Virgen sale en hombros de los creyentes

La sagrada imagen salió en los hombros de sus creyentes, por calles decoradas con globos o flores amarillas y blancas. Familias esperaban con su altar en la puerta de sus casas, detenían a la Virgen y el párroco Angulo les bendecía, especialmente a los adultos mayores que crecieron con esta fe.