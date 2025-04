Vecinos de Moyetones temen quedarse sin servicio eléctrico

Habitantes del sector 3 de Colinas de Moyetones, en la parroquia Guerrera Ana Soto, al oeste de Barquisimeto, corren riesgo de quedarse sin electricidad. La sobrecarga, causada por el uso excesivo de hornillas eléctricas ante la falta de gas doméstico, es la principal amenaza.

Desde hace casi dos meses no han recibido la notificación del consejo comunal para cancelar el costo de las bombonas y así poder ser surtidos. Por esta razón, varias familias han tenido que aumentar el uso de «caracoles» (resistencias eléctricas) para cocinar y así economizar el poco gas doméstico que les queda.

«Yo cocino los granos en los caracolitos porque es lo que lleva más tiempo. Unos 45 minutos en olla de presión. Mi hijo tiene cinco años y hace más de un año me lo diagnosticaron con asma y por eso no puedo ni tan siquiera pensar en usar leña, por eso alterno cocinar entre la hornilla de gas y la hornilla eléctrica», cuenta Elizabeth Rojas.

Cables echan chispas en comunidad Moyetones

Lo mismo hace Yuliannys Calderón, quien se preocupa porque en épocas como la actual en la que ya van a cumplir dos meses sin que les vendan las bombonas de gas, el consumo eléctrico es mucho y los cables de las conexiones de los dos transformadores de 50 Kva, que les colocaron hace poco más de un año, echan chispas. Temen quedarse sin servicio eléctrico por sobrecarga.

Cuando ya no les queda otra opción, les toca cocinar con leña. Para conseguirla deben caminar por lo menos cinco kilómetros hasta la quebrada El Mamón o la Zona Industrial II. La comunidad está ubicada en las adyacencias de la Circunvalación Norte. Las calles son de tierra y el transporte es inexistente, por lo que deben caminar largos trechos para conseguir lo que necesitan.

En este sector habitan 232 familias, de las cuales el 50% están conformadas principalmente por personas de la tercera edad, niños y personas enfermas, por lo que es preocupante no contar con los servicios básicos como el gas y el suministro eléctrico.

«Hace unos días una de las hornillitas con las que cocino, porque ya se me terminó la bombona, explotó. Me dio mucho miedo porque los cables se incendiaron. ¡Gracias a Dios no pasó a mayores!, y con miedo me tocó conectar el otro ‘caracolito’ que tenía porque no puedo cocinar a leña. Yo me vi muy mal por el covid, casi me muero y después me dio una broncopulmonía. Ya es suficiente con la tierra que trago, porque aquí no hay calles asfaltadas», cuenta Lucía Álvarez.

Para Luis Molleja, habitante del sector 3 de Colinas de Moyetones, manifestó que la situación es distinta en la comunidad Las Tinajitas, cerca de la Zona Industria III, el suministro de gas llega una vez al mes sin falta, para evitar que los vecinos pasen trabajo y dependan del uso de las cocinas eléctricas.

Vecinos aseguran que aunque tienen una semana sin cortes eléctricos, hay semanas en las que por lo menos tres de los siete días pueden permanecer sin servicio eléctrico por más de cuatro horas. Algunos deben salir a comprar por lo menos pan para mitigar el hambre, cocinar con leña o pedirle apoyo a algún vecino que aún tiene gas para poder cocinar.