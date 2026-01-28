Vecinos al oeste de Barquisimeto exigen la atención de autoridades

La pasarela que conecta al sector tres de la urbanización La Carucieña con Lomas de León, al oeste de Barquisimeto, está en riesgo de caerse y causar graves daños a vecinos de estas comunidades.

Hace dos semanas una baranda se desplomó, vecinos denunciaron que esto ocurrió por el estado en el que se encuentra la pasarela, cuyo piso está oxidado y con huecos.

«Las personas pasan a todo riesgo por esa pasarela, hace dos semanas se cayó la baranda de uno de los lados y el peligro es mayor», comentó Alfonso Vargas, vecino de la comunidad Lomas de León.

Alfonso contó que este puente peatonal es utilizado tanto por adultos como niños que se desplazan desde Lomas de León hacia La Carucieña, muchos de ellos para poder llegar a la escuela José Miguel Contreras, pero también por personas que se dirigen a sus sitios de trabajo.

«Tenemos más de dos meses haciendo un llamado a la alcaldía o gobernación para que nos reparen la pasarela porque tenemos miedo que pase lo peor, porque el piso hasta huecos tiene. Es necesario que le hagan un cariñito a Lomas de León», comentó Ana Pérez, vecina de la zona.

Vecinos contaron que tras caerse la baranda, un miembro del consejo comunal la agarró para resguardarla y esperan que pronto sea reparada.

Vecinos también reclaman por vertedero improvisado

Pero ese no es el único problema que tienen en la calle El Canal y es que esa zona se ha convertido en un vertedero a «cielo abierto» en los últimos seis años y algunas personas botan la basura en el cauce de drenaje pluvial.

Además, desde el año pasado se socava la tierra, aparentemente, por el desvío de un ramal de las cloacas directamente a la canal.

Alejandro Guédez, vecino, informó que las aguas negras y putrefactas llegan hasta San Francisco, pasando por sectores como La Carucieña, José Félix Rivas y Ruiz Pineda, y favorece el crecimiento de la maleza.