Uso de pantallas llenan vacíos de padres ausentes

Cada vez más, niños y adolescentes están sumergidos en lo que ven a través de las pantallas de los dispositivos móviles y eso tiene que ver con los padres ausentes durante los primeros años de vida y cuando se producen los cambios en la adolescencia. Jóvenes pueden caer en los vicios y ser víctimas del ciberacoso.

Para Maritza Chavier, psiquiatra especialista en niños y adolescentes, existen padres que no saben ejercer su papel de cuidadores y los jóvenes terminan refugiándose en celulares, tablets y televisores, no reciben las herramientas en su crianza para enfrentar al mundo, al ambiente escolar, y no saben cómo socializar o dirigirse a las personas.

Chavier explicó que eso ocurre porque existen padres, que están ausentes aunque vivan con ellos, no saben cómo tratarlos y guiarlos, porque en su niñez ellos mismo fueron maltratados.

Para poder explicar más sobre las etapas de la pubertad, la organización Aula Abierta Ciudadana en Barquisimeto realizó un cineforo e invitaron a especialistas, como la doctora Chavier, para analizar la miniserie de televisión de drama criminal británica de 2025 “Adolescencia” y que los asistentes se llevaran herramientas de cómo educar a los niños y jovencitos.

“Este caso refleja lo que ocurre en muchos hogares, hubo la ausencia paterna y aunque se ve que está la presencia física del padre, no está vinculado afectivamente con su hijo, quien vivió maltratos y creyó que eso no le haría daño”, comentó la psiquiatra.

La doctora sostuvo que al igual que ese padre de la miniserie, existen algunos en la vida real que caen en el maltrato por negligencia, por desatención, lo que ocasiona traumas.Chavier indicó que un adolescente que vive la ausencia de padres puede estar a las puertas de un trauma psicológico complejo, que podría ser por las consecuencias emocionales que involucran abuso, negligencia o violencia.

Ausencia de padres ocasiona traumas psicológicos

“Lo que puede suceder en una joven que presente un trauma psicológico complejo es que va a tener una alteración en su desarrollo psicológico, en la regulación de sus emociones, en poderse vincular con otros, las relaciones interpersonales y en la percepción de sí mismo”, comentó Chavier.

Mencionó que al igual que en el caso de la serie, hay jóvenes que están desvinculados de la realidad, que como ese niño crecieron en la soledad.

La doctora dijo que al esto ocurrir, muchos caen en un “vacío” afectivo y lo llenan con las redes sociales y las pantallas.

Pero, buscando ser aceptado por otros, son víctimas de ciberacoso.

Tanto la doctora Chavier como otros especialistas, indicaron que es importante reflexionar sobre la ausencia paterna, que antes no se le prestaba atención y que por décadas muchos salieron adelante sin ellos; pero, actualmente hay un enemigo: las comunidades en línea que son peligrosas.

Fue así como en el cine foro los especialistas brindaron herramientas a los que asistieron de cómo manejar esta situación y que los padres sepan cuando deben obtener ayuda de psicólogos y psiquiatras.

Magaly Pérez Limardo, directora de Aula Abierta al Ciudadano, comentó que hay que conocer cada etapa del crecimiento y la adolescencia es una etapa crucial y de muchas inquietudes y que además, está sumergida en un ambiente de complejidad por lo que ocurre en Venezuela.

Además, Limardo indicó que unas series de factores ahora perturban la crianza, pues hay niños y adolescentes que se quedaron sin sus padres porque emigraron y ahora son sus abuelos los que los cuidan y a veces desconocen qué ven en las pantallas y en las redes sociales.