Transportistas con unidades en mal estado serán sancionados

Enfrentar una sanción administrativa que consiste en multas entre 50 hasta las 1.000 Unidades Tributarias (UT), así como la remoción de la carta de prestación de servicios son parte de las medidas que pueden ser aplicadas a aquellos transportistas, cuyas unidades no estén en buenas condiciones y que circulan por las calles de la zona metropolitana de Barquisimeto.

Según la Ordenanza Municipal número 4.555 del municipio Iribarren sancionada en noviembre de 2018, se establece en el artículo cuatro que la «municipalidad adoptará medidas y emprenderá las acciones, con el fin de que los prestadores de servicio garanticen la comodidad, la calidad y la seguridad a los pasajeros».

El ingeniero Nelson Torcate, director de Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), explicó que las fiscalizaciones han permitido evaluar el estado mecánico y físico de los buses, busetas y carritos, lo que ha generado la recomendación al transportista, que si no es acatada se le aplica una sanción administrativa.

«Estamos desplegados en los cuatro puntos de la ciudad para inspeccionar las unidades que se dirigen en toda la zona metropolitana, ya que es nuestro deber promover que se dé un servicio de calidad, pero sobre todo de seguridad a nuestros ciudadanos», resaltó Torcate, quien aseguró, además, que es un llamado a la conciencia del conductor para incentivar el arreglo y reparación de los vehículos.

Se conoció que los presidentes de las líneas de transporte deben insistir en el mantenimiento de las unidades, según lo establecido en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y los lineamientos del INTT.

Transportistas preocupados

Representantes del sector transporte han afirmado que ellos no están negados a realizar las reparaciones pertinentes a sus vehículos; sin embargo, manifiestan que el bajo precio del pasaje les impide adquirir nuevas unidades, lo que consideran necesario.

Geovanny Peroza, del sindicato automotor de Lara, precisó que actualmente hay unidades que tienen hasta 30 años funcionando y que en la actualidad, con mucho esfuerzo, mantienen las viejas unidades andando por la ciudad.