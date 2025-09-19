domingo, 21 septiembre 2025
Adelantan trabajos menores para la Catedral de Barquisimeto

En estas restauraciones, sellarán las tanquillas del cableado, también llamadas cajas de paso, para evitar que sean hurtadas nuevamente de la Catedral de Barquisimeto.

Guiomar López
Por Guiomar López
Adelantan trabajos menores para la Catedral de Barquisimeto

Luego de asegurar la estabilidad de la cruz del campanario de la Catedral de Barquisimeto, continuaron con la restitución de las luminarias externas. Así lo confirma el párroco Efraín Pastrán, agradeciendo las donaciones y solicitando más apoyo, para continuar con la reparación de algunos tramos de la cerca perimetral, como parte de los trabajos menores que han ido adelantando.

Tienen la esperanza puesta en la venta del Bono Arquidiocesano y obtener $9.000 para contribuir con las obras más exigentes.

Mostró la base de la cruz corroída y la están reforzando. Además, reciben la donación de cables, porque habían sido sustraídos y estaba quedando en penumbra el área externa del templo.

Adelantan trabajos menores para la Catedral de Barquisimeto

«El reemplazo de la cerca perimetral es costoso, oscila los $3.000, por lo que se solicitará apoyo a empresas o instancias nacionales», dijo. Se trata de 541 metros de reja, que hay que evitar que continúe oxidándose y perdiendo partes.

Diversos trabajos de restauración en la Catedral de Barquismeto

A lo interno, señaló que recuperan el sagrario y la cripta, incluso removiendo algunos trazos de madera que se dañaron por la humedad y colocando cerámicas, considerando que sólo en el altar se necesitan 400 metros de cerámica.

Adelantan trabajos menores para la Catedral de Barquisimeto

Además, lograron la limpieza de cuatro drenajes cercanos a las calles 29 y 30, por parte de la Alcaldía de Iribarren, para evitar las anegaciones, ya que en octubre se pueden reiniciar los días de lluvia. También hay la posibilidad de realizar un jardín, al frente de la entrada principal, el cual serviría para reconducir la corriente del agua.

Otro trabajo macro es el techo, ya que cuentan con los materiales, pero necesitan de grúas aéreas y otras exigencias.

