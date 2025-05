Reyes Reyes: «Dando confianza a  inversionistas podemos desarrollar a Lara»

A tan solo 11 días de las elecciones del 25 de mayo en Venezuela, el candidato por el PSUV a la Gobernación de Lara, Luis Reyes Reyes, se apura por recorrer los nueve municipios, de los cuales solo le falta visitar a Simón Planas, Andrés Eloy Blanco y Urdaneta. Al hablar de su propuesta de gobierno, lo caracteriza su voz pausada y la confianza que le dan sus años de experiencia política. Del año 2000 al 2008 fue gobernador de este estado.

Pero su historia en la escena pública se remonta a los años 90, cuando fue una de las figuras claves de la revolución bolivariana. Dice no haber dejado nada pendiente en los años que gobernó a Lara y de ganar las elecciones, su foco estará puesto en mejorar la salud y la educación. Además, sopesa la idea de atraer inversionistas, pero sabe que hay que hacer un trabajo articulado con los alcaldes, porque se requiere la disminución de impuestos.

¿Por qué después de 17 años, Luis Reyes Reyes decide volver a ser candidato a la gobernación?

No lo decidí yo, lo decidió la militancia del PSUV, y yo soy respetuoso. Además, mi candidatura fue ratificada posteriormente por el alto mando político y estoy obligado a aceptar sus decisiones.

¿En qué consiste su plan de gobierno?

Vengo con la misma intención de trabajar fuertemente en dos competencias: la salud y la educación, porque un pueblo educado y saludable puede progresar. Y luego siguen el agua, la vivienda, la protección social a adultos mayores y niños vulnerables. También la seguridad. El estado tiene 13.000 funcionarios entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía del estado Lara.

Algunos empresarios señalan que en los últimos ocho años, en Lara ha habido un “estancamiento económico”. ¿Usted qué opina y qué haría para atraer inversiones a Lara?

Hay que conversar primero con los industriales para poder conocer sus expectativas de desarrollo dentro del estado. Luego hay que conversar con los alcaldes, porque hay que hacer algunas concesiones a los inversionistas para que puedan venir, que tienen que ver con exoneración de impuestos durante un tiempo específico, con facilidades de terreno o espacio para el desarrollo, mejorar las zonas industriales de Barquisimeto. Eso, poco a poco, entre alcaldías y gobernación se puede ir recuperando. A mí se me han acercado algunos industriales que aspiran invertir en el estado.

¿Qué áreas económicas podrían atraer inversiones?

Nosotros tenemos algo que poco hemos explotado que es la capacidad minera. Ya estamos haciendo el levantamiento para conocer la reserva de arcilla blanca y estarían interesados países como Portugal y España. La arcilla blanca es una necesidad porque quien la abastecía era Ucrania y ese país está en guerra. Y bueno, hay que hacer acuerdos con empresas privadas para el desarrollo de los minerales no metálicos. Dando confianza a los empresarios podrán volver a invertir en Lara.

Hay ambientalistas que han cuestionado la explotación de carbón. ¿Qué hará usted con este tipo de minería?

Ha habido problema de la explotación del carbón, sobre todo en el Cerro Saroche, porque se hace sin proteger los ecosistemas, se tala y se acaba con la flora de ese parque nacional. Se tienen que crear convenimientos para que quien explote carbón también reforeste con 10.000 matas de cují, o de otras especies que se utilizan para el carbón vegetal y por supuesto hay que darledescanso a esa actividad. Claro, cuando indagamos determinamos que hay 400 familias que generan ingresos vendiendo carbón a las empresas que lo comercializan. Entonces hay que ver cómo esas personas pueden sustituir esa actividad productiva. Pueden sembrar parchita u hortalizas, hay que darles créditos y asignarles tierras, todo eso hay que hacerlo para proteger el ambiente.

¿Qué propone para incentivar la producción agrícola?

Me he reuniendo con los agricultores de café, que es el primer rubro que producimos aquí en Lara, además de las hortalizas de piso bajo y las hortalizas de piso alto. Y bueno, yo les decía que en el año 2006 conduje por tres años un plan que el presidente Chávez me encomendó, que fue el Plan Nacional del Café, con lo cual mejoramos mucho las condiciones de los caficultores en todo el país. Allí se trabajaba con la atención social, se les construyó una vivienda modelo exclusiva para que tuvieran su patio para el secado, un galpón pequeño para guardar el café. Había un Mercal para el caficultor para que pudiera adquirir su alimentación. Había unos programas de salud especial para ellos. Eso se puede retomar. También aplicar un plan de mantenimiento de la vialidad agrícola, que es lo que más me piden los agricultores. Claro, son 8.000 km de viabilidad agrícola que tiene Lara. No se puede arreglar toda de una vez, sino progresivamente.

¿Qué hará concretamente para mejorar la salud en el estado?

Primero hay que revisar en qué estado se encuentra cada módulo de Barrio Adentro, ambulatorio, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), cada hospital, para mejorar su infraestructura, la dotación de insumos, garantizar al personal médico. Luego, una de las cosas a las que le daré más importancia es a la atención del paciente oncológico. Lamentablemente, yo dejé un Servicio de Oncología en 2008, el mejor que había del país. Y bueno, lamentablemente, el que me sustituyó (Henri Falcón), dejó perder el equipamiento, luego compró otro que no le duró casi nada. Y hemos estado casi 14 años sin Servicio de Oncología en el Hospital Central Antonio María Pineda. Hay que volver a activarlo, así como los sillones de quimioterapia para atender a los pacientes en el búnker de medicina nuclear.

¿Cómo hará para atender la deuda quirúrgica del Hospital Central?

Una de las maneras de hacerlo será activando el Servicio de Cirugía Cardiovascular. En 50 años en el Hospital Central nunca se había operado un corazón abierto y en 2007 se instaló ese servicio que operó a 60 personas que salvaron su vida. Cuando vino el que me sustituyó, a los dos meses cerró el servicio, porque para él era muy caro mantenerlo. Él le pone precio a la vida de la gente.

Después de Henri Falcón vinieron dos candidatos de la revolución, ¿por qué ellos no continuaron con esos servicios de salud?

Claro, no estaba en los planes de los otros gobernadores trabajar con este plan de salud cardiovascular. Ellos tenían sus planes de gobierno ya elaborados.

Lo escuché decir que ahorita es “más fácil gobernar”. ¿Por qué lo considera así?

Cuando decía que era más fácil, me refería a hacer un plan de gobierno. Antes lo elaboraban unos técnicos, ahora lo hacen los consejos comunales, las comunas, los circuitos comunales. Ellos tienen una agenda concreta de acción y un mapa de soluciones que son las siete necesidades más prioritarias de esa comuna o consejo comunal. Y por lo tanto, es agarrar eso que está ahí como un insumo, e introducirlo en el plan de gobierno.

¿Cómo piensa manejar una gobernación ahora, cuando el país no tiene la bonanza de la renta petrolera?

Hay que tratar de hacer mucho con poco, hay que priorizar, dirigir el recurso a la necesidad más requerida por la gente. Claro, no vamos a construir viviendas con el ritmo que iba la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque no están los recursos para seguir fabricando 600.000 viviendas al año en el país o 60.000 viviendas en Lara al año, pero bueno algo vamos a hacer en materia de viviendas.

Y ya que habla del sector vivienda ¿la gobernación tendrá capacidad de construir casas? La construcción puede reactivar el empleo en el estado.

Bueno, la vivienda es una competencia de la gobernación, pero existe para eso la Gran Misión Vivienda Venezuela… Todos los recursos venía de la divisa de la renta petrolera, al año se requerían 5.000 millones de dólares y el país tenía 50 mil millones de dólares producto de la venta del petróleo. Eso no se puede hacer en este momento con esa magnitud, todo depende de los recursos con los que disponga el Gobierno nacional.

¿Qué planea para recuperar el servicio de agua potable?

El agua es un elemento esencial que lo revisaremos, hay que mejorar el abastecimiento. A lo mejor hay que perforar más pozos en Macuto para cumplir con el crecimiento de las comunidades.

¿Qué dejó de hacer Luis Reyes Reyes en ocho años de gobierno y qué piensa retomar?

No dejé nada pendiente. Todo lo que tenía que hacer lo hice.

Los candidatos a la Gobernación de Lara, en los últimos años, han tenido en su discurso: culminar el Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor y no han cumplido, ¿por qué usted no menciona ese tema?

No está en mi discurso porque el túnel trasvase que se iba a utilizar para traer el agua al valle de Quíbor ha sufrido muchos accidentes sísmicos y eso está muy dañado. Recuperarlo llevaría mucho dinero. Es mucho más factible culminar el Embalse Dos Bocas para solucionar el problema del agua en Barquisimeto. Yo me inclinaría por desempolvar ese proyecto y solucionar el problema de agua en Acarigua y Barquisimeto en simultáneo.