Pacientes renales piden reactivar rutas hacia centros de salud

Un grupo aproximadamente de 15 pacientes renales que viven hacia la zona norte de Barquisimeto, incluyendo el municipio Crespo, piden a las autoridades la reposición de la ruta de Transbarca gratuita que les daba prioridad a ellos para llegar a los diversos centros de diálisis a cumplir con sus tratamientos.

Según Andreína Vásquez, paciente afectada, contar con la unidad de transporte era de mucha ayuda para ellos, ya que eso mitigaba la carga financiera para su tratamiento y les brindaba la seguridad de llegar hasta los centros de salud, cuando no disponían del dinero para pagar pasajes.

Los pacientes renales necesitan este apoyo para ir a sus tratamientos

«Esa ruta se habilitó hace más de siete años, con salida a las 6:15 a.m. desde Duaca hasta el Hospital del Seguro Social Pastor Oropeza y retorno a las 11:00 a.m. para el turno de la mañana y por la tarde la salida era a la 1:00 p.m. y la hora de vuelta era a las 5:30 p.m. Ya tenemos aproximadamente un mes sin gozar de este servicio que era vital para nosotros y al preguntar cuándo se reanudará, no nos han respondido», señaló Vásquez.

La mujer que forma parte de estos pacientes renales dijo que han ido a la sede de la Alcaldía de Crespo, punto de partida de las unidades de transporte, sólo les dicen que es una medida de la Dirección regional.