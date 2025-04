Mujeres deben romper los estereotipos según psicóloga

Con la finalidad de romper esquemas y estereotipos que limitan el desarrollo de las mujeres en la sociedad, Sheila Palacios y Yelina Torrealba realizaron un evento de impacto social para demostrar cómo se puede avanzar sin importar el maquillaje o la contextura física y elevar su autoestima.

En el encuentro, la psicóloga, Angélica Fréitez, conversó sobre los estereotipos que existen sobre la belleza femenina, como, por ejemplo, que las mujeres que manejan carros sincrónicos parecen masculinas. “Cambiar estos pensamientos depende únicamente de las mismas mujeres y, aunque no es tan fácil subir la autoestima, sí es posible”.

“Depende de cada una de nosotras romper con las etiquetas que nos pone la sociedad y para ello es necesario que cada una trabaje en elevar y fortalecer su autoestima, que no necesariamente tiene que ver con estar maquillada o tener la figura perfecta”, recalca.

Mujeres que buscan superar los estereotipos para ser ellas mismas.

La especialista en neurolingüística, Ednilce Casanova, destacó que si bien es cierto que el 92% de los recuerdos que resaltan en la mente son los de malos momentos, solo hay que tomarlos en cuenta como alerta para evitar situaciones similares.

“Estas son voces que activan las potencialidades que la mujer tiene y que muchas veces no son escuchadas”, destacó Casanova. Por ello, invitó a las participantes a escuchar esas voces a las cuales muchas veces no se les presta atención, debido a un mal recuerdo, por temor a volver a fallar o por creer que no se puede.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de profesionales que, sin ningún tipo de límites, desfilaron como en una pasarela. Se mostraron tal y como son: amas de casa, abogadas y sin maquillaje, para demostrar que lo que marca el mundo de la belleza tras un maquillaje a veces sirve para esconder las debilidades que puedan estar afectándolas en sus vidas, pero no las define como persona.

Torrealba agregó que el evento fue a beneficio de la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf). Alida de Saturno, presidenta de la institución, agradeció a las organizadoras por tomarlos en cuenta y permitirles seguir proyectando el trabajo que realizan desde hace casi 49 años para concienciar a las mujeres sobre la importancia de empoderarse, sin estigmas. Cuidar salud sexual, física y emocional.