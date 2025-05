Marcial Daza: Voy a gobernar a Lara desde la denuncia

Se considera un candidato independiente a la Gobernación de Lara que tiene el apoyo de tres organizaciones políticas: Un Nuevo Tiempo (UNT), Unión y Cambio, y Movimiento Ecológico de Venezuela, además cuenta con el respaldo de dirigentes que fueron candidatos a la presidencia de la República, como Henri Falcón, Henrique Capriles o Manuel Rosales. El doctor Marcial Daza es un destacado médico especialista en cirugía y urología con 25 años de carrera, de los cuales 23 los ha dedicado al Hospital Central Antonio María Pineda. Hoy se lanza a la rueda política prometiendo mejorar la salud en el estado.

Asegura que tendrá el foco puesto en la salud en estado crítico, que es la que visibiliza los problemas para atenderlos de inmediato. Considere que muchas fallas en los servicios pueden ser atendidas con voluntad política y convenios entre empresas privadas y públicas.

«Hay que gobernar desde lo que la población necesita. Voy a escucharlos. Sería muy bueno gobernar desde la denuncia. Eso que hacen los medios de comunicación. No molestarse porque alguien dice que hay un hueco o no hay un transformador en una comunidad. Esas personas que denuncian están ayudando a que se conozcan los problemas y trabajaré para resolverlos. Lo que no se denuncia no existe», apuntó.

Decide participar en las elecciones del 25 de mayo en un momento complejo para la oposición, cuando el sector que respalda a la líder María Corina Machado ha decidido abstenerse, pero Daza sostiene que la oposición larense no puede dejar perder espacios políticos que son los más cercanos al ciudadano, como la gobernación, diputados regionales y nacionales.

«El voto es un derecho constitucional y democrático. Es también la principal y única herramienta que tiene el ciudadano para llegar al poder e incluso cambiar las instituciones. ¿A través de qué?, de la Asamblea Nacional. Por eso, nosotros llevamos un grupo excelente de candidatos al Consejo Legislativo del estado Lara y al Parlamento nacional, porque queremos cambiar las instituciones», agregó.

Alega que su principal contendiente electoral no es el candidato del PSUV, Luis Reyes Reyes, es la frustración que tiene la oposición tras las presidenciales del 28 de julio.

«Nuestro trabajo es seguir animándolos a que participen, porque el voto es constancia, perseverancia, unión, es movimiento, es no quedarse sin hacer nada y es una base para seguir en las próximas que vienen como las futuras elecciones a alcaldes», comunicó.

Marcial Daza presenta tres propuestas claves

En su plan de gobierno promete atender con prioridad el problema de salud de Lara, activando al menos 20 quirófanos de la red de salud pública para comenzar a pagar la deuda quirúrgica que tiene el estado Lara de más de cinco años.

«Con 20 quirófanos que operen 100 pacientes diarios de cirugías electivas los 365 días del año, estaríamos hablando de que podríamos atender un promedio de 2000 pacientes al mes. Usando solo el 50% de los quirófanos de Lara podríamos solucionar ese problema», manifestó.

El segundo problema que asegura atenderá es el déficit de agua potable que tiene el estado.

«El tema de los embalses. Tenemos que buscar expertos en el área para que vea cómo está la potabilización, cómo están los embalses, cómo están los motores, si están completos, las tuberías que desde la gobernación se pueden reparar. Podemos recuperar las tuberías del embalse Dos Cerritos y Bosque Macuto, que deben ser activadas con tecnología y personal capacitado, incluso pueden ser empresas internacionales encargadas del agua que mejoren este servicio. También se pueden crear pozos en zonas lejanas que no tienen agua, y que esos pozos sean activados por paneles solares en sitios donde no llegue la electricidad”, argumentó.

El tercer punto en el que se piensa ocupar con prioridad en su plan de gobierno son las vías de penetración agrícola. «Propongo un programa para atender las vías rurales y que la maquinaria trabaje activamente. Es una manera de incentivar la agricultura, porque así se garantizan los alimentos. El sector primario es la principal actividad económica de los pueblos», exclamó.

Afirma estar dispuesto a comunicarse con el Gobierno central para atender los problemas más complejos de los nueve municipios de Lara.

«Para lograr la gobernabilidad son necesarios los acuerdos y el diálogo entre un Gobierno regional y nacional. Es indispensable, así no nos guste quién gobierne el país. Tenemos ideologías diferentes, pero tenemos que conversar para poder ayudar a la gente», ratificó.