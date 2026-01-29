El Lisandro Alvarado celebra su 191.° aniversario con el tradicional maratón

La celebración por el aniversario del Liceo Bolivariano Lisandro Alvarado continúa, luego de que el pasado 20 de enero la institución educativa comenzara a festejar su aniversario número 191. Este martes, 27 de enero, se llevó a cabo la toma deportiva, el tradicional maratón en el que participaron más de 400 estudiantes.

Ismael Zucarini, coordinador del Departamento de Deportes y Educación Física del liceo, explica que el maratón forma parte de las actividades que se realizan en la semana aniversario de la institución. «Habrá una cantidad importante de actividades deportivas y culturales. Es de destacar que estas actividades no interrumpen las clases», dice.

Zucarini menciona que se trata de la Copa 191 aniversario del liceo, competición deportiva atlética que se ha convertido en referencia para todos, dentro y fuera de la institución. De acuerdo con las palabras del profesor, esta no es la única gran actividad deportiva que el liceo organiza en los primeros meses del año ya que, para el próximo 12 de febrero, se estarán realizando los juegos intercurso.

«Este evento, nosotros los tenemos como olimpiadas deportivas y tendremos la participación de los estudiantes que hacen vida en la institución», resaltó.

El profesor menciona que en la carrera participaron activamente entre 400 y 450 estudiantes; sin embargo, la cantidad de participantes totales fue mayor, pues hubo otro grupo que se encargó de la logística, preparación y premiación. «En este maratón se premian a 24 estudiantes. Serían 12 premios en la categoría masculina y 12 en la categoría femenina».

Daviddenko Vargas, comisionado de Seguridad y Defensa del municipio Iribarren, explicó que el maratón inició en las inmediaciones del liceo Lisandro Alvarado (carrera 15 entre calles 32 y 33) y el recorrido llevó a los atletas participantes hasta el Parque Ayacucho y de allí se regresaron para terminar en el punto de salida.

«Estamos muy contentos de poder ser parte de un evento que ya es histórico. Son 191 años que la institución lleva formando a jóvenes para continuar estudios universitarios», menciona.

El Lisandro Alvarado seguirá celebrando su aniversario

Las actividades de celebración en el liceo no pararán. Hoy, miércoles 28 de enero, será el desfile y se cantará el cumpleaños, el jueves 29 será la elección de la novia, el 02 de febrero será la sesión solemne y el 13 de febrero el festival de la Voz Lisandrista.

Estudiantes, docentes, personal administrativo y exalumnos, generalmente son acompañados por los habitantes de la zona en los actos conmemorativos.