Librerías de Barquisimeto son un legado familiar que sobrevive al tiempo

Las librerías antiguas de Barquisimeto se consolidan como un patrimonio familiar que trasciende lo comercial. Con hasta 70 años de trayectoria, estos espacios siguen apostando por la lectura como estilo de vida, diversificando su oferta con papelería y arte, y transformándose en centros de encuentro para diversas expresiones culturales.

La Librería España, un ícono con siete décadas de servicio en Barquisimeto, continúa su legado administrado por la segunda generación familiar. Según José Luis Gonzalo, el libro físico resiste gracias a lectores fieles y al sector educativo. Para evolucionar con el mercado, el establecimiento ha optimizado su espacio físico, ahora reducido, integrando la venta de libros con materiales de papelería y artes plásticas.

Los clásicos de meditación son los libros más buscados, así como la filosofía estoica de Marco Aurelio, Séneca y otros como herramientas de autoayuda. También solicitan las recomendaciones de influencers internacionales, teniéndolos como un patrón de personalidad. Los últimos tres años con especial interés por el libro «Hábitos atómicos» de James Clear, que destaca los buenos hábitos de vida.

Librerías, refugios de cultura y encuentro generacional

En la librería El Clip, con cinco décadas de trayectoria en el este de Barquisimeto, Betsaide Ochoa ya integra a sus hijos, María Beatriz y Alfonso, como la tercera generación al frente del negocio. Juntos mantienen este espacio como un refugio para la lectura que trasciende los beneficios económicos.

Su nueva sede ha permitido consolidar la librería como un punto de encuentro, superando los tradicionales clubes de lectura con grupos que alcanzan los 20 miembros cada uno. Al entrar, se percibe una calma y serenidad que se complementan con un trato familiar, música ambiental agradable y una decoración que va mucho más allá de lo convencional. «Buscamos la conexión; la gente siempre se identifica con nuestro ambiente mágico», afirma Ochoa.

Señala que aquellos padres que crecieron leyendo en El Clip ahora acompañan a sus hijos, sumergiéndolos en el hábito de la lectura, el cual les aporta vocabulario, imaginación y capacidad de análisis. Además de elegir un ejemplar, los visitantes suelen reunirse para hacer tareas o disfrutar de una partida de ajedrez y otros juegos de mesa.

Asimismo, cuentan con un escenario siempre dispuesto para actividades culturales. Brinda oportunidades al talento emergente a través de presentaciones musicales, arte circense y otras expresiones artísticas.

De esta manera, las librerías antiguas buscan atraer con otros productos y como lugar de encuentro con armonía y tranquilidad. Siempre atentos a orientar a quienes desean incursionar en la lectura, con opciones muy económicas, tal como en la España que disponen de un espacio para las promociones a $1 en publicaciones de fácil lectura, que pueden incluir hasta literatura infantil, recomendaciones medicinales naturales, entre otros. Solo se necesita de la voluntad de comenzar a hacer de la lectura un hábito provechoso.