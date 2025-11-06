Filtración de agua erosiona el asfalto en San Jacinto

Los habitantes de la carrera 1B con calle 1A de San Jacinto II, al norte de Barquisimeto, presentan un problema vial desde abril de este año. Una persistente filtración de aguas blancas causada por una rotura en la tubería afecta a poco más de 1.200 habitantes del sector, quienes ven restringida la posibilidad de que los vehículos transiten por la zona con normalidad.

El problema no es nuevo. Vecinos cuentan que tras el primer brote de agua en el mes de abril, reportaron la situación a Hidrolara, a los pocos días enviaron trabajadores a excavar para dar con el tubo dañado y reparar la filtración. Pero el arreglo resultó ser temporal, ya que la tubería es vieja y se encuentra oxidada, se volvió a dañar y el asfalto se deterioró aún más.

La calle se ha vuelto una trampa. La ausencia de un pavimento firme y parejo obliga a los conductores a maniobrar con extremo cuidado. Quienes van en los carros y motos corren el riesgo de sufrir un accidente si caen en los huecos o si manejan a alta velocidad no les permite ver a tiempo los desniveles de la calzada.

Filtración no permite el libre paso vehicular

La situación es tan delicada, que los conductores de vehículos deben pasar por el borde de la acera, donde se acumula gran cantidad de tierra y piedras, para poder esquivar los grandes huecos.

“Necesitamos primero que arreglen todos los botes de agua, para que después puedan reponer el asfalto”.

Los habitantes de San Jacinto II ya tienen experiencia en gestiones de servicios, pues hace dos años lograron que Hidrolara solucionara un problema de cloacas que afectaba a la comunidad. Ahora, la expectativa es que la misma empresa pública ponga fin al desperdicio de agua y a la destrucción de la vía.

Actualmente, el personal de la hidrológica se encuentra trabajando, revisando las tuberías viejas para intentar corregir la falla de manera definitiva. La comunidad espera que este problema se solucione en los próximos días, para que la calle pueda ser rehabilitada y se recupere la seguridad y la funcionalidad de la vía.