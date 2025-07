El Garabatal: familias viven entre aguas negras por colapso de cloacas

En el barrio El Garabatal, al oeste de Barquisimeto, específicamente en la calle principal, justo en la entrada del sector, integrantes de 15 familias manifiestan estar agobiadas debido a que las aguas servidas se regresan al interior de sus hogares. Ante este problema, los vecinos han abierto canales que atraviesan parte de las casas y dan hacia los patios traseros para hacer fluir las aguas negras.

El retorno de aguas negras por las tuberías de sumideros y pocetas, es el problema que enfrentan estas familias desde el pasado viernes 27 de junio, cuando las fuertes precipitaciones que cayeron en el sector, dieron origen al colapso del sistema de aguas servidas, que según testimonio de algunos de los afectados, comenzó en horas de la tarde con un extraño olor, siendo la primera vez que esto sucede en la zona.

José María Mendoza, habitante, expresó que ante la persistencia del desborde, tuvo que buscar un pico y una barra (chícora) para abrir un canal de unos tres metros desde el corredor trasero de su casa hasta el solar.

«Esto es un problema muy fuerte, también el día de la lluvia el agua se me metió desde la calle y se me inundó absolutamente todo, no había terminado de secar la casa cuando desde la tanquilla comenzó a salir mucha agua de cloaca que hasta el día de hoy no ha parado. Cocinar, dormir y comer se ha convertido en un reto por el mal olor que se siente en el ambiente» detalló Mendoza.

El vecino Henry Brito afirmó que desde el mismo día han estado enviando reportes a la hidrológica y no han tenido mayores respuestas, los que genera malestar en la comunidad, puesto que está expuesto a un problema de salud pública que puede desencadenar enfermedades respiratorias, en la piel y un brote de dengue. Brito recalcó que los baños están casi inutilizados, por lo que el aseo personal lo hacen fuera del hogar y para las necesidades fisiológicas se dirigen a casas de vecinos y familiares para hacerlo.

«Ya Hidrolara está al tanto de nuestro problema, de hecho nos dijeron que para solucionarlo se requieren de 90 metros de tubos de 20 pulgadas, pero que por ahora no cuentan con esos materiales, que debíamos tener paciencia, pero ¿quiénes son pacientes con una fetidez permanente en sus hogares?», explicó Brito.

Adultos mayores en El Garabatal

Vecinos sostienen que la gran mayoría de los residentes son personas de la tercera edad que además tienen enfermedades como hipertensión, diabetes y parkinson y esta situación les genera más ansiedad y acentúa sus dolencias.

José Unda, un abuelo de 89 años y que padece de parkinson, detalló que todos los días debe asegurarse que esa agua no esté empozada buscando un cepillo para ayudarla a circular hacia atrás pero por su enfermedad no es mucho lo que puede hacer, es por eso que le hace un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que les solventen el problema.

«El olor es terrible y pues, es asqueroso todo esto que sale, mis hijas me quieren llevar a sus hogares pero esta es mi casa y no la voy a abandonar» afirmó Unda.

En la zona también hay establecimientos de ventas de comida que tuvieron que cerrar sus puertas mientras las aguas siguen desbordándose, ya que según sus propietarios es insalubre ingerir alimentos en un lugar con condiciones como estas.

En la casa del señor Jonás Gaona el problema es mayor ya que al estar en una zona baja, la presión del agua es superior y sus baños han quedado colapsados en su totalidad. «Mi casa es la más afectada con todo esto, en los baños el agua se devuelve con tanta fuerza que tuve que insertar un pedazo de tubo de plástico en la pared para drenar el agua pero no es suficiente» sostuvo Gaona.

Es de resaltar que todos estos canales fluyen hacia el dren x que pasa por la zona.