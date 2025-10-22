viernes, 24 octubre 2025
viernes, 24 octubre 2025
¡ SUSCRÍBETE AQUI !
Locales

Comercios de Barquisimeto inician ventas de artículos navideños

Comercios de la plaza San José de Barquisimeto ya exhibe una vasta variedad de artículos navideños, como pesebres y luces, con expectativas de un mayor flujo de clientes a partir de finales de noviembre.

Redacción La Prensa de Lara
Por Redacción La Prensa de Lara
Comercios de Barquisimeto inician ventas de artículos navideños

La esencia de la Navidad comienza a sentirse en la capital larense. En la plaza San José, los comerciantes ya han empezado a exhibir una vasta variedad de artículos decorativos, marcando el inicio de la temporada festiva. El mayor flujo de clientes se espera para finales de noviembre.

Los puestos de esta plaza del centro de Barquisimeto, que rodea la iglesia San José, se llenan de colores y figuras, con el pesebre como el gran protagonista. Miguel Ángel Eliaz destacó la variedad de los nacimientos que ofrece: «Vendemos los portales de Belén, mayormente de yeso, y también tenemos de cerámica». Los precios de estas piezas varían desde los 5$ dólares americanos, los modelos más pequeños hasta los 200$ para las representaciones más grandes de José, María, el Niño Jesús y los Reyes Magos, que vienen con animales como camellos y ovejas.

Sobre las tendencias de compra, Eliaz comentó: «En esta época la gente busca lo más sencillo, especialmente arbolitos. A veces vienen porque quieren un pesebre más grande y mejor».

Comercios de Barquisimeto inician ventas de artículos navideños

Comercios traen mercancía de Colombia

Gran parte de esta mercancía, que incluye arbolitos, luces y bufandas o estolas, es traída por un proveedor desde Colombia. Además de los pesebres, los comerciantes ofrecen una amplia gama de productos para decorar hogares y comercios. Se pueden encontrar: arbolitos de Navidad (a partir de 15$), luces (LED de 9 metros, de doble conexión a 4$), gorros navideños (a partir de 1.5$ y con luces a 2$), aserrín (a partir de 0.50$) y estolas (a partir de 8$).

Los hermanos Ángel y Grecia Seijas comentaron: «Vendemos tazas de cartón decoradas con motivos navideños para regalar; somos los fabricantes». Se mostraron satisfechos con el inicio de la temporada: «Las ventas hoy en día están dentro de lo esperado». Afirmaron que en esta etapa temprana, la gente suele comprar más que todo, luces navideñas.

Beine Carmona coincide con ellos, al señalar que «en relación con el año pasado, las ventas se han mantenido iguales, pero sabemos que a partir de finales de octubre es cuando empieza a mejorar el comercio de estas piezas».

La gente acude a la plaza San José en busca de las piezas perfectas para decorar sus casas o negocios. Los comerciantes esperan que las ventas mejoren a medida que se acerque el mes de diciembre.

Iribarren da la bienvenida a la Navidad con encendido de luces
Tabla de contenidos
  1. Comercios traen mercancía de Colombia

Noticias relacionadas

No te pierdas

Entretenimiento

Serie documental de Juan Gabriel utilizará material que el artista grabó durante cuarenta años

Paola Mosquera -
"Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", la próxima serie documental del Netflix, utilizará material que fue grabado por el mismo cantante mexicano en un lapso de más de cuarenta años.

«Está en casa»: Inter de Miami anuncia la renovación de Messi hasta el 2028

Ministerio de Educación crea comisión para evaluar el estrés generado por tareas escolares

Lara es tricampeón del Nacional de Dodgeball Carabobo 2025

Redes sociales

Facebook
Instagram
Telegram
Youtube
Whatsapp

Acerca de

La Prensa de Lara es una marca registrada por TECNOLOGÍA DE MEDIOS TMC, C.A en la República Bolivariana de Venezuela.

Correo: [email protected]
Teléfono: 0416-6568859

Destacados

Locales Destacados

Todos los derechos reservados. De no existir previa autorización escrita, queda prohibido copiar, réproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el contenido de este sitio por cualquier medio impreso o digital.