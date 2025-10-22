Comercios de Barquisimeto inician ventas de artículos navideños

La esencia de la Navidad comienza a sentirse en la capital larense. En la plaza San José, los comerciantes ya han empezado a exhibir una vasta variedad de artículos decorativos, marcando el inicio de la temporada festiva. El mayor flujo de clientes se espera para finales de noviembre.

Los puestos de esta plaza del centro de Barquisimeto, que rodea la iglesia San José, se llenan de colores y figuras, con el pesebre como el gran protagonista. Miguel Ángel Eliaz destacó la variedad de los nacimientos que ofrece: «Vendemos los portales de Belén, mayormente de yeso, y también tenemos de cerámica». Los precios de estas piezas varían desde los 5$ dólares americanos, los modelos más pequeños hasta los 200$ para las representaciones más grandes de José, María, el Niño Jesús y los Reyes Magos, que vienen con animales como camellos y ovejas.

Sobre las tendencias de compra, Eliaz comentó: «En esta época la gente busca lo más sencillo, especialmente arbolitos. A veces vienen porque quieren un pesebre más grande y mejor».

Comercios traen mercancía de Colombia

Gran parte de esta mercancía, que incluye arbolitos, luces y bufandas o estolas, es traída por un proveedor desde Colombia. Además de los pesebres, los comerciantes ofrecen una amplia gama de productos para decorar hogares y comercios. Se pueden encontrar: arbolitos de Navidad (a partir de 15$), luces (LED de 9 metros, de doble conexión a 4$), gorros navideños (a partir de 1.5$ y con luces a 2$), aserrín (a partir de 0.50$) y estolas (a partir de 8$).

Los hermanos Ángel y Grecia Seijas comentaron: «Vendemos tazas de cartón decoradas con motivos navideños para regalar; somos los fabricantes». Se mostraron satisfechos con el inicio de la temporada: «Las ventas hoy en día están dentro de lo esperado». Afirmaron que en esta etapa temprana, la gente suele comprar más que todo, luces navideñas.

Beine Carmona coincide con ellos, al señalar que «en relación con el año pasado, las ventas se han mantenido iguales, pero sabemos que a partir de finales de octubre es cuando empieza a mejorar el comercio de estas piezas».

La gente acude a la plaza San José en busca de las piezas perfectas para decorar sus casas o negocios. Los comerciantes esperan que las ventas mejoren a medida que se acerque el mes de diciembre.