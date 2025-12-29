La Prensa de Lara - Noticias de Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo

sábado, 3 enero 2026
Locales

Colapso de cloacas agobia a vecinos en Agua Viva

Habitantes de Valles de Sinaí en Palavecino exigen a Hidrolara la sustitución definitiva de la red de cloacas, pues el colapso de las tuberías afecta la salud y los servicios básicos de la comunidad desde hace 14 años.

Por Euseglimar González
Habitantes de la comunidad Valles de Sinaí, ubicada en Vallecito Oeste de la parroquia Agua Viva del municipio Palavecino del estado Lara, no quieren más «pañitos de agua tibia» y pidieron a Hidrolara que repare la red de cloacas, cuyo colapso afecta a varias comunidades con el desborde de aguas servidas.

Son alrededor de 60 viviendas las afectadas en este sector, en el que residen adultos mayores y niños que se han enfermado de la piel y hasta de dengue, porque el agua servida se empoza y es un criadero de mosquitos.

María Cañizalez, habitante de Valles de Sinaí, explicó que la comunidad tiene al menos 14 años padeciendo por el desborde de las aguas negras y aunque año tras año han pedido su reparación total, no han recibido la respuesta adecuada.

«Lo único que nos mandan es una cuadrilla de obreros que lo que hace es limpiar el desagüe, y la zona alrededor, pero al poco tiempo nuevamente tenemos el problema de desborde de cloaca», comentó María.

Un grupo de afectados dijo que lo que necesitan es cambiar la red de tuberías desde la comunidad Vallecito Oeste porque, supuestamente, desde allí inicia el colapso de la tubería.

Aunque la semana pasada la cuadrilla de Hidrolara asistió a la comunidad Valles de Sinaí, los vecinos comentaron que se soluciona por ratos y después no soportan los malos olores.

Colapso no permite a vecinos utilizar sus baños

«Tengo poco tiempo viviendo en esta zona y no sabía del desborde de cloacas que justamente afecta mi casa porque se desborda en toda la acera. Trato de no lavar para que los vecinos no tengan esa agua sucia empozada en sus casas», sostuvo Anthony Rodríguez, habitante.

Hay viviendas que se ubican dentro de la comunidad y en más de 10 años no han podido usar los baños porque tienen todo colapsado. Supuestamente, estas personas han tenido que construir especie de letrinas para poder hacer sus necesidades.

Los vecinos de la comunidad han hecho solicitudes por escrito a Hidrolara y a la Alcaldía de Palavecino para que les sustituyan las tuberías, pero no lo han logrado.

En el año 2020, los vecinos protestaron y cerraron la avenida que da hacia el Parque Nacional Terepaima, participaron habitantes de las comunidades Vallecito Oeste, Valles de Sinaí y Las Tunas de la parroquia Agua Viva, tras el colapso de las aguas servidas.

Enviaron a ingenieros para evaluar la zona, pero según los vecinos no encontraron el origen del colapso.

Colapso de cloacas afecta a unas 112 familias en Residencias Venezuela
